Im Hard Rock Cafe wird Charity bunt gelebt

Schon seit mehr als zehn Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Hard Rock Cafe und der Aidshilfe Köln. Unzählige gemeinsame Aktionen gab es seitdem und auch in diesem Jahr hat sich das Hard Rock Cafe etwas einfallen lassen: Festivalbändchen in Regenbogenfarben können im Restaurant am Heumarkt für eine Spende von mindestens 2 € erstanden werden. Die Summe kommt zu 100 Prozent der Aidshilfe Köln zugute. Der vielfältig engagierte Verein setzt sich seit 1985 für Menschen mit HIV und Aids und aktiv für den Abbau von Vorurteilen, Diskriminierung sowie ein vorurteilsfreies Miteinander ein.

Neben diesen bezaubernden Accessoires hat der Burger-Spezialist auch wieder eine eigene „Pride Kollektion“ designt, die zugunsten der „Stiftung zur Förderung des Bewusstseins für HIV/AIDS“ verkauft wird. Egal ob Hoodie oder Classic T – diese Shirts stehen einfach jedem und machen den Alltag etwas bunter. Wie gut das aussehen kann, zeigen drei Ikonen der queeren Kölner Szene.

Drag Brunch mit Marcella Rockefeller, Laila Licious und Kimberly Kiss

Drei von Kölns bekanntesten Dragqueens präsentieren nicht nur alljährlich die „Pride Kollektion“, Marcella Rockefeller, Laila Licious und Kimberly Kiss sind auch fester Bestandteil des beliebten „Drag Brunch“. Am 26. Juni sind die schillernden Persönlichkeiten live vor Ort und performen in der ein oder anderen Weise: ein bisschen „Lip Sync“, ein paar freche Sprüche oder auch mal ganz freundlich beim gemeinsamen Posieren für einen Erinnerungsschnappschuss. Wer weiß, was sich das Trio so alles einfallen lässt, um die Besucher:innen zu unterhalten und aus der Reserve zu locken. Eins ist aber klar: Sie werden mit dem aktuellen Design grandios aussehen und zeigen, dass sie voll und ganz hinter der Sache stehen.

Kommen Sie vorbei, wenn Marcella Rockefeller, Laila Licious und Kimberly Kiss mit ihrem Charme und dem inspirierenden Look echtes Weltstadt-Flair am Heumarkt versprühen. Happy pride!

„Drag Brunch“, 26.06., 9.30-11:30h, Hardrock Café Köln, Gürzenichstr. 8, www.hardrockcafe.com

