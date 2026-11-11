imm cologne setzt 2027 aus

Die imm cologne wird im Januar 2027 nicht stattfinden. Die Koelnmesse setzt die internationale Businessmesse für verbraucherorientierte Einrichtung im kommenden Jahr aus. Hintergrund sind die weiterhin angespannte Marktlage sowie die veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen an internationale Möbel- und Einrichtungsfachmessen.

Der Möbelmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Wie der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) im September 2026 auf Grundlage der amtlichen Statistik mitteilte, verzeichnet die deutsche Möbelindustrie seit 2023 einen deutlichen Umsatzrückgang von insgesamt rund 20 Prozent. Auch die jüngsten Branchenzahlen unterstreichen die angespannte Lage: Im ersten Halbjahr 2026 sank der Branchenumsatz um 2,7 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro. Besonders deutlich fiel der Umsatzrückgang im Inlandsgeschäft mit einem Minus von 4,1 Prozent auf rund 5 Milliarden Euro aus. Auch im weiteren Jahresverlauf rechnen die meisten Herstellungsunternehmen laut VDM nicht mit einer spürbaren Erholung der Nachfrage, die über die üblichen saisonalen Schwankungen hinausgeht. Neben einem weiterhin schwachen Konsumklima erschweren steigende Material-, Energie- und Lohnkosten sowie bürokratische Anforderungen die wirtschaftliche Situation der Branche.

Koelnmesse berücksichtigt veränderte Marktlage und aktuelle Beteiligung

Die Koelnmesse hatte mit der Neuausrichtung der imm cologne für 2026 auf die veränderten Marktbedingungen und Anforderungen der Möbelbranche reagiert. Die Auswertung der im Januar 2026 durchgeführten Ausgabe sowie die bisherigen Planungen für 2027 zeigen jedoch, dass diese neue Ausrichtung bislang nicht den nachhaltigen Zuspruch und die Beteiligung der Marktteilnehmenden erreicht hat, die für eine international relevante Veranstaltung im nächsten Jahr erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund hat die Koelnmesse entschieden, die imm cologne 2027 auszusetzen.

„Unser Anspruch ist es, Messeformate so zu gestalten, dass sie für die jeweiligen Marktteilnehmenden einen relevanten Mehrwert und eine tragfähige Perspektive bieten. Unter den aktuellen Bedingungen sehen wir diese Voraussetzungen für eine Ausgabe der imm cologne im Jahr 2027 nicht gegeben. Deshalb ist die Aussetzung eine konsequente Entscheidung. Gleichzeitig bleibt Köln ein wichtiger Standort für die Möbel- und Einrichtungsbranche – mit einem breiten Portfolio an Veranstaltungen, das unterschiedliche Marktsegmente und Zielgruppen anspricht“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.

Möbelstandort Köln bleibt stark aufgestellt

Das Portfolio der Koelnmesse am Standort Köln umfasst auch künftig Angebote für unterschiedliche Segmente des Möbel- und Einrichtungsmarktes. Mit der idd cologne bleibt hochwertiges Residential Interior Design in Köln präsent: Das urban-only-Event fand vom 27. bis 31. Oktober 2026 mit über 140 teilnehmenden Marken parallel zur ORGATEC (27.–30. Oktober 2026), der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions, statt, die mit über 40.000 Besuchenden aus 121 Ländern erneut starke Impulse für die Zukunft der Arbeits- und Contract-Welten setzte.

Ein weiterer wichtiger Baustein des Interior-Standorts Köln ist die Design Post Köln, die 2026 sowohl in die idd cologne als auch in die ORGATEC eingebunden war. Zum 1. Januar 2027 übernimmt die Koelnmesse den Betrieb der Design Post vollständig und integriert die Location dauerhaft in ihre Messe- und Eventarchitektur. Am 13. und 14. März 2027 finden dort erstmals die Küchen-Kompetenz-Tage (KKT) der Verbände Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff statt.

Vom 11. bis 14. Mai 2027 bringt die interzum, die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Interior Design, auf dem Kölner Messegelände erneut Anbieter von Materialien, Technologien und Komponenten mit internationalen Herstellungsunternehmen und Entscheiderinnen und Entscheidern der Möbelindustrie zusammen.

Die spoga+gafa (15.–17. Juni 2027) und die Kind + Jugend (7.–9. September 2027) bieten Unternehmen mit spezialisierten Möbel- und Einrichtungssortimenten passende Möglichkeiten, ihre Produkte und Lösungen in relevanten Branchenumfeldern zu präsentieren. Die spoga+gafa adressiert als weltweit führende Fachmesse für Gartenlifestyle & BBQ das Segment Garten- und Freizeitmöbel, während die Kind + Jugend insbesondere das Segment Kindermöbel und –ausstattung bedient.

Auch international ist die Koelnmesse mit einem umfangreichen Möbelportfolio präsent und bringt die Möbelbranche über ihre Veranstaltungen in relevanten Märkten weltweit zusammen.

Die Koelnmesse wird die Entwicklung des Möbel- und Einrichtungsmarktes weiterhin aufmerksam beobachten und prüfen, welche Plattformen und Formate den zukünftigen Anforderungen der Branche und der verschiedenen Marktsegmente am besten entsprechen.