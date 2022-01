Die Verwaltung legt dem Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 18. Januar 2022, einen Beschluss für die Erneuerung des Fahrbahnbelags der beiden Fahrspuren auf der Nordseite der Deutzer Brücke vor. Bei Bauwerksprüfungen waren erhebliche Schäden festgestellt worden. Wenn der Rat der Vorlage im Februar 2022 zustimmt, soll nach Ausschreibung und Vergabe in den Sommerferien 2022 mit den Arbeiten vor Ort begonnen werden. Während der Instandsetzung müssen beide Fahrspuren in Richtung Innenstadt für rund fünf Wochen gesperrt und der motorisierte Verkehr großräumig über die Severinsbrücke und die Zoobrücke umgeleitet werden. Der kombinierte Geh- und Radweg auf der Nordseite der Brücke wird an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Erneuerung der Fahrbahn und der darunterliegenden „Verschleißschichten“ werden Gesamtkosten in Höhe von rund 1,77 Millionen Euro brutto veranschlagt. Die beiden südlichen Fahrspuren in Fahrtrichtung Deutz sollen zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden.

