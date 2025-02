In vier Stunden zum Ausbildungsplatz

Junge Talente aufgepasst! Wer auf der Suche nach einem spannenden Karrierestart ist, bekommt bei den Talent Days der Kreissparkasse Köln die Chance, sich direkt vor Ort zu beweisen und den Grundstein für die eigene berufliche Zukunft zu legen.

„Uns ist bewusst, dass wir in Zeiten des Azubi-Mangels durch innovative Formate und eine schnelle Rückmeldung bei den jungen Menschen punkten müssen. Dazu haben wir die Talent Days ins Leben gerufen. Diese ermöglichen uns, der Bewerberin oder dem Bewerber bereits nach vier Stunden mitzuteilen, ob sie oder er eine Ausbildung bei uns starten kann“, sagt Laura D’Agostino, Recruiterin der Kreissparkasse Köln.

Bei den Talent Days arbeiten die Bewerbenden in kleinen Gruppen an Aufgaben, die ihre Teamfähigkeit und Kreativität fordern, stellen ihre persönlichen Stärken unter Beweis und begründen, weshalb sie Teil des Unternehmens werden möchten. Um Einblicke in die Arbeitswelt der Kreissparkasse Köln zu ermöglichen, stehen den Bewerbenden neben dem Ausbildungsteam auch Mitarbeitende aus verschiedenen Filialen sowie aus der Jugend und Auszubildendenvertretung für Fragen zur Verfügung.

Bei der Kreissparkasse Köln gibt es nicht nur den einen klassischen Ausbildungsweg, sondern – sowohl für Abiturienten als auch Realschüler – viele unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten bis hin zum dualen Studium. So kann, wer einen erfolgreichen Realschulabschluss mitbringt, zeitgleich zur Ausbildung die Qualifikation zur Fachhochschulreife erwerben. Und mit einem sehr guten (Fach-) Abitur kann man sich für das duale ausbildungsintegrierte Studium bewerben. Dieses führt nach drei bis vier Jahren nicht nur zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung, sondern auch zu einem europaweitanerkannten Bachelor-Abschluss.

Ein noch recht junges Berufsbild ist die Ausbildung zu Medialen Bankkaufleuten. Wer medial affin ist, dürfte sich hier richtig aufgehoben fühlen, da die Kundenberatung im Schwerpunkt per Videochat und Screensharing stattfindet.

„Nicht nur wir möchten die Bewerbenden kennenlernen. Umgekehrt möchten auch die Bewerberinnen und Bewerber erfahren, ob die Kreissparkasse und welcher Ausbildungsweg optimal zu ihnen passt“, so Laura D’Agostino weiter.

Ort des Geschehens ist der erst Ende 2024 eingeweihte KSK-Campus in der Lungengasse nahe der Hauptstelle am Kölner Neumarkt. Hier wurde ein neues Seminar-, Aus- und Weiterbildungszentrum geschaffen, das mit großzügigen Räumlichkeiten und modernster Technik beste Voraussetzungen für Veranstaltungen wie die Talent Days bietet.

Interessierte können sich ab sofort für die Talent Days anmelden und ihre Chance auf einen direkten Berufseinstieg sichern. Weitere Informationen und Bewerbungsdetails unter: www.ksk-koeln.de/ausbildung.