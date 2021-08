Innovation im Kölner ÖPNV

In Bocklemünd, an einer der Endhaltestellen der Linie 126 (Bocklemünd - Chorweiler) haben die Kölner Verkehrs-Betriebe AG, RheinEnergie AG, Ford-Werke GmbH und das Ingenieurbüro Fehringer (Dortmund) das Innovationsprojekt MuLI - Multimodale Lademodul-Integration - gestaltet. Ziel des Projektes MuLI ist die Demonstration eines Ladesystems mit integrierten Lademodulen für verschiedene Fahrzeugklassen. Dabei ist deren Kernsystemarchitektur für die Nachladung von Batteriebussen ausgelegt. Gleichzeitig wurde das multimodal ausgelegte Ladesystem an verschiedene Spannungsebenen des Wechsel- und Gleichstroms angeschlossen. Zudem wurde eine skalierbare Speicherlösung realisiert.

Grundlage für die skalierbaren Energiespeicher bilden Fahrzeughochvoltbatterien bzw. -zellen, deren Speicherkapazität für mobile Anwendungen nicht mehr ausreicht, die jedoch in stationären Speichern einer weiteren Nutzung zugeführt werden. Diese Batterien bzw. Zellen können zur Netzstabilisierung, Minimierung des Leistungsbezugs und optional als Regelleistungsreserve für lokale Stromnetze genutzt. Hierdurch lassen sich die Kosten sowohl für die mobilen Anwendungen (z. B. E-Pkw) als auch die stationären Speicher reduzieren.

Christoph Seelbach An der KVB-Haltestelle in Bocklemünd beziehen die E-Busse ihre Energie aus ausrangierten E-Auto-Akkus

Die Kernanwendung des MuLI-Ladesystems besteht in der Bereitstellung hoher Ladeleistungen für schnellladefähige Batteriebusse, die auch künftig ein integraler Bestandteil des elektrischen ÖPNV sein werden. Insbesondere auf hoch belasteten Gelenkbuslinien sind mehrere solcher Ladesysteme notwendig und werden an den Endhaltestellen platziert. Hier bestehen Schnittpunkte zwischen motorisiertem Individualverkehr (MiV) und ÖPNV.

