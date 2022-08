Jeck im Sunnesching 2022

Jeck im Sunnesching in Köln! Am 3. September findet das bereits ausverkaufte Sommerfestival im Deutzer Jugendpark statt. 10.000 Jecke feiern die besten kölschen Acts: Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Lupo, Klüngelköpp, Björn Heuser, Stadtrand, Grüngürtelrosen, Fiasko und Planschemalöör.

Gefeiert wird Jeck im Sunnesching auch in den Veedeln und in den Hotspots der Innenstadt: in der Friesenstraße, im Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße, im Belgischen Viertel mit der Aachener Straße und Lindenstraße sowie im Bermudadreieck Schaafenstraße. In den Kneipen, Bars, Brauhäusern und Biergärten gibt es nicht nur kölsche Musik. Die Bandbreite ist groß: von der brasilianischen Nacht über die 90er-Party bis zum Hip-Hop. „Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist die Vorfreude bei allen Beteiligten besonders groß“, sagt Jeck im Sunnesching-Initiator Thomas Deloy von der Privatbrauerei Gaffel. „Wir freuen uns auch für die Gastronomie, die besonders unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat, dass es endlich wieder losgeht.“

Zur Aftershow-Party geht es direkt vom Deutzer Jugendpark zo foss zum Theater am Tanzbrunnen. Dort gibt es eine faustdicke Überraschung. Die Bläck Fööss feiern ihre Premiere bei Jeck im Sunnesching. Auch Festival-Headliner Kasalla sowie Kempes Feinest, Veedelperlen und DJ Kapellmeister sind dabei. Auch Mitsingkönig Björn Heuser ist wieder mobil unterwegs und tourt auf seiner rollenden Bühne durch Köln. Start ist um 19 Uhr am Bickendorfer Hof. Über das Monkeys (20h) und Brüsseler (20.45h) geht es weiter zum Piranha (21.30h) und Stiefel (22.30h). Der krönende Abschluss findet dann auf der Friesenstraße gegen 23h statt.

Die Hochburg von Jeck im Sunnesching ist das Gaffel am Dom. Die Jecke fiere im Brauhaus zu kölschen Tön und singen mit Brings, Miljö und Chanterella. Los geht es um 17h. Es gibt nur noch einige VIP-Tickets. Resttickets für die Aftershowparty gibt es über die Homepage www.jeckimsunnesching.de. VIP-Tickets für Jeck im Sunnesching im Gaffel am Dom können über Kölnticket www.koelnticket.de bestellt werden.

In Zusammenarbeit mit Gaffel hat der exklusive Merchandise-Partner Deiters eine eigene Jeck im Sunnesching-Kollektion mit vielen sommerlichen Artikeln entwickelt. Sie ist in allen Deiters-Filialen im Rheinland sowie auf den Festivals in Köln und Bonn erhältlich. Zudem ist das Sortiment auch online bestellbar.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!