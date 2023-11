Jeck im Sunnesching 2024

Die Vorfreude steigt vor der Sessionseröffnung am 11.11. auch auf Jeck im Sunnesching. Der Vorverkauf für das Sommerspektakel ist bereits angelaufen.

Für diejenigen, die das Festival gemeinsam erleben möchten, gibt es neben den Einzeltickets auch limitierte und rabattierte Gruppentickets. Darüber hinaus stehen in Köln VIP-Tickets mit vielen Extras zur Verfügung.

Am 31. August 2024 geht es in Bonn los, wenn sich die malerische Rheinaue in eine riesige Arena für 30.000 feierfreudige Jecke verwandelt. Das einmalige Ambiente und die ausgelassene Stimmung versprechen ein unvergessliches Festivalerlebnis.

Eine Woche später ist es dann in Köln so weit. Am 7. September 2024 wird der Deutzer Jugendpark zu einem farbenfrohen Festivalgelände. 11.000 Jecke erleben einen Tag voller kölscher Lebensfreude mit den besten Top-Acts kölscher Musik.

Für diejenigen, die einfach nicht genug bekommen können, rundet die offizielle Aftershowparty das Festivalerlebnis ab. Nach acht Stunden ausgelassener Feier geht es vom Jugendpark direkt weiter zum Theater am Tanzbrunnen. Hier wird am 7. September die Nacht zum Tag gemacht: Viele angesagte Bands und die besten kölschen DJs sorgen für eine unvergleichliche Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Informationen und Tickets gibt es unter: www.jeckimsunnesching.de

