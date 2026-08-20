Jeck im Sunnesching wächst weiter

Nach der erfolgreichen Premiere in Belgien kehrt Jeck im Sunnesching am 30. August nach Sankt Vith zurück. Eine Woche später folgt mit Stadtbredimus am 6. September erstmals ein Festival in Luxemburg.

Kölsche Musik hat sich längst auch in Belgien und Luxemburg einen festen Platz erobert. Bands wie Kasalla, Cat Ballou oder Höhner begeistern dort seit Jahren ein großes Publikum. Jeck im Sunnesching knüpft genau daran an und bringt erneut echte Festivalstimmung, kölsche Lebensfreude und sommerlichen Karneval in die Benelux-Region.

Was 2015 als Kneipen- und Straßenfestival in Köln begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum größten Festival kölscher Musik. Neben den großen Veranstaltungen in Köln, Bonn und Aachen wächst die jecke Familie nun auch international weiter. Im nächsten Jahr wird erstmals auch in Münster und am Niederrhein in Hückelhoven jeck gefeiert.

In Sankt Vith findet Jeck im Sunnesching jetzt zum zweiten Mal statt. Die Premiere 2025 zeigte eindrucksvoll, wie groß die Begeisterung für kölsche Musik und die besondere Atmosphäre des Festivals auch außerhalb Deutschlands ist. Mit Stadtbredimus kommt erstmals Luxemburg als weiterer Standort hinzu.

Besucher erwarten an beiden Tagen ein sommerliches Open-Air-Erlebnis mit bekannten kölschen Bands, lokalen Acts, kreativen Kostümen und ausgelassener Stimmung. Mit dabei sind unter anderem Kasalla, Cat Ballou, Räuber, Höhner, Druckluft, Stadtrand, Eldorado und viele weitere Künstler.

Jeck im Sunnesching steht für Gemeinschaft, Musik und das besondere kölsche Gefühl von Offenheit und Zusammenhalt. Genau dieses Lebensgefühl wird jetzt auch in Belgien und Luxemburg gefeiert.

Jeck im Sunnesching Belgien

Datum: 30. August 2026

Ort: Triangel, Vennbahnstraße 2 | B-4780 Sankt Vith

Line up: Kasalla - Cat Ballou - Die Räuber - Miljö - Druckluft - Stadtrand - Palaver - 47 Kölsch - Belsch Jecke - Black Pavöhner

Jeck im Sunnesching Luxemburg

Datum: 6. September 2026

Ort: Piccadilly Platz, Wäistross | L-5450 Stadtbredimus

Line up: Cat Balou - Höhner - Druckluft - Räuber - Stadtrand - Eldorado - Palaver - 47 Kölsch - Hofnarren - Belsch Jecke

Tickets für beide Veranstaltungen gibt es unter: shop.utick.net/

Weitere Infos unter: jis-belgien.jimdofree.com/