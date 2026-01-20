Jeck unterwegs mit dem VRS-KarnevalsTicket

Ausgiebig Karneval feiern und anschließend mit Bus und Bahn nach Hause fahren? Mit dem VRS-KarnevalsTicket ist das kein Problem. Das Ticket für die sechs tollen Tage gilt von Weiberfastnacht, 12. Februar 2026, bis einschließlich Veilchendienstag, 17. Februar 2026, und bringt alle reisefreudigen Jecken für 32,40 € bequem von A nach B. Es handelt sich um ein Ticketangebot für eine Person und beliebig viele Fahrten im genannten Zeitraum. Kinder bis einschließlich fünf Jahre fahren kostenlos mit.

Das KarnevalsTicket ist im VRS-Netz gültig, also auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr zwischen Verkehrsverbund Rhein-Sieg und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRS/VRR) sowie auf Fahrten von und nach Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß im Aachener Verkehrsverbund (AVV), in Meinerzhagen (Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe) und im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sowie auf ausgewählten Strecken in Olpe/Drolshagen (Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd) und den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.

Wie in den vergangenen Jahren ist das KarnevalsTicket allein auf digitalem Weg erhältlich: entweder per Smartphone (HandyTicket) oder als OnlineTicket im Ticketshop der VRS-Verkehrsunternehmen zum Kaufen und Ausdrucken.

Ein Tipp für die Jecken, die allein oder in der Gruppe an nur einem Tag unterwegs sind: Hier lohnen sich die 24StundenTickets. Bei diesen gibt es als Handy- oder OnlineTicket rund 3 Prozent Rabatt.

Außerdem ist interessant zu wissen, dass der Rosenmontag im VRS als Feiertag zählt. Somit gelten die Mitnahmeregelungen der Abotickets ohne zeitliche Einschränkung.

Weitere Infos unter VRS : KarnevalsTicket.