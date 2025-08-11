Jedes Katzenleben zählt! Und weil das so ist, unterstützen die weltberühmten Bühnenkatzen des Erfolgs-Musicals CATS die Kampagne des Deutschen Tierschutzbundes für Straßenkatzen am diesjährigen Weltkatzentag (8. August 2025) aus vollem Herzen. Selbstverständlich ist auch der CATS-Veranstalter und Musicalproduzent ATG Entertainment mit Begeisterung bei der Sache!

Im Rahmen seiner sechsmonatigen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ist CATS noch bis 17. August 2025 im Rahmen des renommierten „Kölner Sommerfestivals“ in der Philharmonie zu erleben. Die Festivalmacher von ATG Entertainment und der Musical-Klassiker nutzten jetzt diese Gelegenheit, um Europas größten Tierschutzdachverband mit Sitz in Bonn bei diesem wichtigen Anliegen zur Seite zu stehen!

Denn die bundesweite Katzenschutzkampagne „Jedes Katzenleben zählt" soll auf das oft übersehene Schicksal von Straßenkatzen aufmerksam machen. Das Ziel: Mehr Sichtbarkeit, Aufklärung und vor allem Unterstützung für diese Fellnasen – und für die Tierheime und Vereine, die täglich für ihr Wohl kämpfen.

Expand Foto: Thomas Brill

Um für die Kampagne „Jedes Katzenleben zählt“ medienwirksam Flagge zu zeigen, trafen sich am „Weltkatzentag“ Tierschutzbundpräsident Thomas Schröder und ATG-Unternehmenssprecherin Lea Kaub in der Kölner Philharmonie, die aktuelle „Heimat” der weltbekannten Bühnenkatzen. Mit dabei: Die Original CATS-Charaktere Rum Tum Tugger, Jemima und Bill Bailey in ihren bezaubernden Kostümen.

„CATS ist nicht nur eines der bekanntesten und beliebtesten Musicals der Welt – es erzählt auch von der Vielfalt, Eigenwilligkeit und Würde von Katzen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über die Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund zum internationalen ‚Tag der Katze‘. Gemeinsam möchten wir Aufmerksamkeit für die oft unsichtbaren Lebensumstände dieser Tiere schaffen und ein Bewusstsein dafür stärken, dass jede Katze – ob auf der Bühne oder auf der Straße – Respekt und Fürsorge verdient. Wir laden alle Musical- und Tierfreund*innen ein, sich zu engagieren – ob durch Information, Spenden oder eigene Aktionen für Straßenkatzen. Jede Unterstützung hilft, das Leben dieser Tiere ein Stück besser zu machen,“ so Lea Kaub, Unternehmenssprecherin ATG Entertainment.

Und Tierschutzbundpräsident Thomas Schröder ergänzte: „Jedes Katzenleben zählt – egal ob auf der Bühne oder auf unseren Straßen! Wir freuen uns sehr, dass die weltberühmten Bühnenkatzen des Musicals CATS und ATG Entertainment unsere Kampagne am Weltkatzentag unterstützen. Diese wertvolle Kooperation hilft uns, noch mehr Menschen für das oft übersehene Schicksal der Straßenkatzen zu sensibilisieren. Zusammen zeigen wir: Jede Katze verdient Schutz, Fürsorge und unsere Unterstützung. Danke an CATS und ATG Entertainment für dieses wichtige Zeichen!"

Der Musical-Welterfolg entführt seine riesige Fangemeinde in die Welt der „Jellicle-Cats. Die Darsteller*innen verkörpern auf einzigartige Art die unterschiedlichsten Katzencharaktere und greifen die typischen Eigenheiten der verschiedenen Katzen-Tiere auf. Auf der Bühne geht es um den Zusammenhalt in der Gruppe, um Mitgefühl und das füreinander einstehen. Genau darum geht es auch bei der Katzenschutzkampagne im „richtigen Leben“: Nicht wegschauen und dort helfen, wo Hilfe nötig und möglich ist.

Mit der Uraufführung im Jahr 1981 hat CATS die Musicalwelt nachhaltig revolutioniert. Rund um den Globus haben die „Jellicle-Katzen“ anmutig auf vier Pfoten sämtliche Rekorde gebrochen und mehr als 73 Millionen Zuschauer in über 30 Ländern begeistert. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht! Die aktuelle Tournee der unerreichten englischen Originalproduktion führt neben Köln noch nach Berlin und Zürich.

Als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime setzt sich der Deutsche Tierschutzbund seit 1881 aktiv für das Wohl der Tiere ein. Er ist der größte Tierschutzdachverband in Deutschland und in Europa und zugleich anerkannter Naturschutzverband. Sein Ziel ist es, jedem Tier ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Sei es im Privathaushalt, in der Landwirtschaft, in der Forschung und wo immer Menschen mit Tieren Umgang haben.