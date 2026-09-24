Jetzt am Sonntag

Mer spinkgse hinger d‘r Britz: Der Kölner Zoo lädt am kommenden Sonntag zum Zootag. Mit zahlreichen Extra-Aktionen, Infoständen und Sonderführungen hinter den Kulissen zeigt der Zoo, wie viel Aufwand, Geld und Know-how der Betrieb eines zoologischen Gartens dieser Größe erfordert, wie vielfältig die Angebote für Freizeit, Bildung und Forschung sind – und wie umfangreich die Artenschutzarbeit des Zoos ist.

Zoobeschäftigte erklären z.B. an Infoständen die Wohlfühlmaßnahmen für Menschenaffen, die Artenschutzanstrengungen für Spitzmaulnashörner oder die Programme der Zoopädagogik. Zudem präsentieren sich die vielen Partnerorganisationen des Kölner Zoos – von der Stadt Köln über das Gut Leidenhausen, den NABU und die NGO Chance e.V. bis zum Bienenzuchtverein und zum Zoll.

Tattoos für den Artenschutz

Das Artenschutz buchstäblich unter die Haut geht, lässt sich am Zootag in der Zooschule beobachten. Sie verwandelt sich am Sonntag in ein Tätowierstudio. Die Erlöse der Tätowierungen kommen einem Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Zoos zum Schutz von Feuchtgebieten zugute. Wer am Zootag nicht kann, sich aber dennoch für den guten Zweck tätowieren lassen und Infos zu den teilnehmenden Studios haben will, meldet sich einfach unter fuehrung@koelnerzoo.de, Betreff: „Tätowieren für den Artenschutz“.

Hinweis: Bereits ausgebucht sind die Sonderführungen hinter die Kulissen, bei denen die Gäste Insiderwissen über Technik, Nachzuchtprogramme und Forschungsprojekte bekommen. So öffnet der Zoo z.B. die Tore zu Futterhof, Bantengrevier, Drachenhaus, Hippodom, Giraffenhaus und Aquarium.

Der Kölner Zoo lockt nicht nur mit dem Zootag – sondern auch mit der jüngst neu eröffneten Giraffenanlage, dem neuen Drachenhaus mit Komodowaranen und vielen Jungtieren. Weiteres Highlight sind die XXL-Exponate der Dino-Sonderschau, die in diesem Herbst letztmals zu bestaunen sind.

Am Zootag gelten die regulären Ticket-Tarife.

Der Kölner Zoo: Begeistert für Tiere. Online bereits ab 22,50 Euro buchbar. www.koelnerzoo.de