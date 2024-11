FC-Fans dürfen sich freuen, denn jetzt gibt es Jubel im Doppelpack: Gaffel und REWE geben einen aus.

Holt der 1. FC Köln in den anstehenden Heimspielen gegen Greuther Fürth (9. November) und Hannover 96 (30. November) drei Punkte, gibt es einen exklusiven Rabatt von drei Euro auf den Kasten Gaffel Kölsch in den teilnehmenden REWE-Märkten in Köln und Umgebung.

Der Rabatt gilt nach einem FC-Sieg jeweils von Mittwoch bis Samstag nach dem Spiel: Siegt die Geißbockelf gegen Greuther Fürth, ist der Rabatt von Mittwoch, 13. November, bis Samstag, 16. November einlösbar. Sollte der FC gegen Hannover 96 gewinnen, gilt er von Mittwoch, 4. Dezember, bis Samstag, 7. Dezember.

Die Bewerbung erfolgt durch spezielle Radiospots, die in den teilnehmenden Märkten ausgestrahlt werden. Sie wurden von der FC-Stimme Michael Trippel eingesprochen und sorgen für echte Stadion-Atmosphäre direkt beim Einkauf.

„Diese Aktion ist ein Dankeschön, denn die Unterstützung der Fans für den 1. FC Köln macht den Unterschied zu anderen Stadien“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung für Marketing und PR von Gaffel.

„REWE und den 1. FC Köln verbindet eine langjährige Partnerschaft, die weit über klassisches Sponsoring hinausgeht – schließlich sind wir beide tief in Köln und der Region verwurzelt. Als stolzer Hauptsponsor ist es für uns eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit den Fans und einem kühlen Gaffel Kölsch die Erfolge unserer Mannschaft gebührend zu feiern“, sagt Sven Bedbur, Head of Marketing REWE Region West.

Jetzt liegt es an der Mannschaft von Trainer Gerhard Struber, in den kommenden Heimspielen die nötigen Siege einzufahren. Mit der Unterstützung von den Rängen und vollem Einsatz auf dem Spielfeld könnte es klappen: „FC, jeff Jas!“