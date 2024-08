Jubel im Gaffel am Dom

Public Viewing auf dem Heumarkt und im Tanzbrunnen sowie zehntausende Fans in den Kneipen, Biergärten und Brauhäusern! Die EM-Euphorie in Köln war enorm.

Auch bei Gaffel hat das Gewinnspiel zur EM die Erwartungen mehr als erfüllt: „Diese Promotion gehört zu den erfolgreichsten Aktionen, die wir durchgeführt haben“, sagt Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Der Run auf die BULLS E-Bikes war überwältigend. Wir freuen uns über die großartige Resonanz mit einigen hunderttausend eingelösten Codes.“

Zusammen mit dem Fahrradanbieter BULLS wurden insgesamt 11 E-Bikes in einer Köln-Sonderedition im Wert von jeweils 3.500 Euro verlost. Die Hauptgewinner kamen am Montag (19.8.24) im Gaffel am Dom zusammen, um ihre Gaffel-Bikes entgegenzunehmen. Gemeinsam mit Stephan Brings feierten sie ihren Gewinn in Anwesenheit der Kooperationspartner Thomas Schumacher vom Radmarkt Schumacher sowie der engagierten Mitarbeiter des Kooperationspartners ZEG.

BULLS ist eine Marke der ZEG in Köln. Mit über 1.000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen ist die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft in Europa der größte Fachhandelsverband für Fahrräder, der auch viele Dependancen im Rheinland betreibt. Die Umsetzung der Kooperation wurde vom Radmarkt Schumacher koordiniert.

Neben den Gaffel E-Bikes wurden noch 111 limitierte Partyfässchen „Em Stadion zu Huss“, die das Kölner EM-Stadion zeigt, verlost.

„Dass wir so viele Menschen für unsere Aktion begeistern konnten, freut uns sehr“, sagt Sebastian Lenninghausen. „Mit unseren Partnern konnten wir zudem ein starkes Zeichen für regionale Verbundenheit und Innovation setzen.“

