Jubiläum in Berlin

20 Jahre Gaffel Haus in Berlin! 2003 öffnete die „kölsche Weetschaff“ erstmals die Türen. Für die Berliner war das ein echtes Medienereignis. Die Eröffnung wurde mit zahlreichen Live-Schaltungen im Radio und in den TV-Stationen begleitet. Das Gaffel Haus entwickelte sich zu einem gastronomischen Zuhause für alle Kölner, Rheinländer und Freunde der gutbürgerlichen, rheinischen Küche. Nach zehn Jahren am Standort Taubenstraße in unmittelbarer Nähe zum Gendarmenmarkt erfolgte der Umzug in die Dorotheenstraße 65 Ecke Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Alles wurde schöner, größer und kölscher. Das Gaffel Haus erweiterte sich und hat nun 230 Innenplätze und ca. 60 teils überdachte Außenplätze. Im Ludwig-Erhard-Zimmer können bis zu 32 Personen ganz im Sinne des zweiten Kanzlers der Bundesrepublik Hintergrundgespräche führen oder in einem privaten Rahmen feiern. Die gute Seele hinter dem Tresen ist der geschäftsführende Gesellschafter Heiko Lockenvitz, der als Berliner schnell ein kölsches Hätz bekam und den Betrieb mit viel Liebe und Leidenschaft führt.

Foto: R. Ferber

„Das Gaffel Haus ist die rheinische Oase in der Hauptstadt“, sagt Heiko Lockenvitz. „Mit unseren Gästen haben wir in all den Jahren unzählige schöne Stunden erlebt, die mir immer in Erinnerung bleiben werden.“ Der Karneval wird im Gaffel Haus genauso ausgiebig gefeiert wie im Rheinland. Zudem waren und sind eine Menge kölsche Künstler und Prominenz zu Gast. So tritt mehrmals im Jahr Björn Heuser auf. Hans Süper oder der Sitzungspräsident Volker Weininger sorgten für Begeisterung im Gaffel Haus. „Das Team hat es geschafft, den Rheinländern eine Heimat in der Hauptstadt zu sein“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Auch wurde den Berlinern die kölsche Kultur vermittelt.“ Das Gaffel Haus Berlin gehört zu den besten zehn Prozent der Restaurants in Deutschland. Das hat TripAdvisor ermittelt und das Brauhaus zum fünften Mal in Folge mit dem begehrten Travellers Choice ausgezeichnet.

