Junge Börsentalente, kluge Anlagestrategien

Am 28. Januar 2025 ging das diesjährige Planspiel Börse zu Ende, das mit bundesweit über 113.000 Teilnehmenden einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnte.

Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln beteiligten sich rund 1.850 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrkräfte sowie Kundinnen, Kunden und weitere Interessierte, die im Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis oder Oberbergischen Kreis wohnen, arbeiten oder die Schule besuchen.

Die erfolgreichsten Anlegerinnen und Anleger wurden bei einer Abschlussveranstaltung am 24. März 2025 im Deutschen Sport & Olympia Museum Köln geehrt und von der Kreissparkasse Köln mit Geldpreisen in einem Gesamtwert von über 30.000 Euro belohnt. Auch in diesem Jahr gab es wieder die Differenzierung der Wertungsgruppen in die Unterkategorien „Performance“ und „Nachhaltigkeit“.

Erstplatziert in der Kategorie „Schüler:innen/Performance“ ist das Team „Goatsofwallstreet“, bestehend aus Amos Landschaft, Jonah Fischer und Noah da Silveira vom Gymnasium Odenthal (Depotwert: 66.567,23 Euro).

In der Kategorie „Schüler:innen/Nachhaltigkeit“ gewann das Team „Die Coins“, bestehend aus Jan Käfer und Bennet Hahn vom Städtischen Gymnasium Lechenich den ersten Preis (Depotwert: 53.518,19 Euro).

Den ersten Platz in der Kategorie „Studierende/Performance“ erreichte Florentina Sahin (Studentin der Universität Kassel, wohnhaft in Köln, Depotwert: 65.009,20 Euro). Sieger in der Kategorie „Studierende/ Nachhaltigkeit“ wurde Matteo Klinke (Student der RWTH Aachen, wohnhaft in Kerpen, Depotwert: 51.995,34 Euro).

In der Kategorie „Lehrkräfte/Performance“ siegte Sven Bourne von der CJD Christophorusschule Königswinter (Depotwert: 62.274,57 Euro). Die Wertungsgruppe „Lehrkräfte/Nachhaltigkeit“ gewann Andrea Peping vom Aggertal-Gymnasium Engelskirchen (Depotwert: 52.376,05 Euro).

Den ersten Platz in der Kategorie „Individualwettbewerb/Performance“ belegte das Team „CashCows“, bestehend aus Katrin, Mirko und Niklas Stettes aus Köln(Depotwert: 66.603,62 Euro). Die Gruppe „Individualwettbewerb/Nachhaltigkeit“ entschied Christa Höhner aus Köln für sich (Depotwert: 53.540,74 Euro).

Die Preisverleihung übernahm Andree Henkel, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln: „Mit dem Planspiel Börse leisten wir einen Beitrag zur Finanzbildung junger Menschen. Dabei geht es uns auch darum, zu vermitteln, dass die Einzeltitelauswahl zwar große Renditechancen bietet, dies jedoch auch große Risiken mit sich bringt. Dies gibt ein Gefühl dafür, wie wichtig ein gut strukturierter Anlagemix für die Anlage von eigenem Geld ist.“ Und weiter: „2024 hatten es die Teilnehmenden mit einem Börsenjahr zu tun, das geprägt war von geopolitischen Herausforderungen, wirtschaftlichen Umbrüchen, technologischem Fortschritt und dynamischen Märkten. In diesem Umfeld haben sie mit analytischem Geschick und strategischem Handeln beeindruckende Ergebnisse erzielt.“

Das Planspiel Börse ist ein zeitlich begrenzter Online-Wettbewerb, bei dem verschiedeneZielgruppen mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro an der Börse handeln. Es vermittelt Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse nach dem Prinzip „Learning by doing“. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen. Die Teilnehmenden setzen sich mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen auseinander und profitieren so auch für die eigene Finanzplanung.

Am 1. Oktober 2025 startet das Planspiel Börse in die nächste Spielrunde.