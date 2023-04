Jungtier bei den bedrohten Weißnacken-Moorantilopen

Vater ist der Kölner Zucht-Bock, der aus dem Serengeti-Park Hodenhagen stammt. Er lebt mit den Müttern auf der mit Gras- und Wasserflächen gestalteten Anlage in der Mitte des Zoos. Der Kölner Zoo hält die grazilen Tiere seit 2019.

Männliche Exemplare weisen ein schwarzes Fell auf, das im Nacken weiß gefärbt ist. Daher leitet sich auch der Name dieser Antilopenart ab. Kühe verfügen über ein rötlich-braunes Fell und sind etwas kleiner. Weißnacken-Moorantilopen, auch Mrs. Grays Wasserböcke genannt, stammen ursprünglich aus dem Südsudan. Dort bevölkern sie das Delta des Weißen Nils. Sie zählen zu den Sumpfantilopen, die den Rändern von Schwemmgebieten folgen und sich von Sumpfgräsern ernähren. Ausgewachsene Tiere bringen 80 bis 120 Kilogramm auf die Waage. Ihre Schulterhöhe beträgt 80 bis 105 Zentimeter, die Länge variiert zwischen 135 und 165 Zentimetern. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt Weißnacken-Moorantilopen auf der Roten Liste; sie gelten in freier Wildbahn als bedroht. Grund sind Lebensraumzerstörung und Bejagung. Die letzte Bestandserfassung ergab etwas über 4.000 Tiere, ist allerdings bereits zehn Jahre her. Es wird vermutet, dass durch kriegerische Auseinandersetzungen viele Tiere für die Versorgung von Kämpfern gewildert werden. Umso wichtiger ist Nachwuchs bei dieser hoch bedrohten Tierart. In Deutschland halten noch zwei weitere Zoos Weißnackenmoorantilopen.

KlimaTag im Kölner Zoo am Sonntag, 23. April 2023 – zahlreiche Extra-Aktionen, regulärer Eintrittspreis

Dass Klima- und Artenschutz zwei Seiten einer Medaille sind, verdeutlicht der Kölner Zoo an diesem Sonntag beim KlimaTag. An zahlreichen spannenden Info- und Mitmachstationen für Groß und Klein zeigt der Zoo gemeinsam mit den Aktionstag-Partnern, wie bunt und vielfältig Klimaschutz ist – und wie jeder selbst (s)einen Beitrag leisten kann. Mit Ständen und Angeboten vertreten sind u.a. WWF und BUND, die Verbraucherzentrale NRW, RheinEnergie, KVB und AWB, Unicef oder die Initiative „Bildung trifft Entwicklung“. Auch anhand der Tiere des Zoos wird Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung auf spielerisch-spannende Art erlebbar: Denn die Kölner Zooschule zeigt u.a. am Beispiel der Humboldtpinguine, wie Vögel ihren Wärmehaushalt regulieren.

VdZ-Zoos: 42 Millionen Gäste erleben hier Umweltbildung der besonderen Art

Der KlimaTag im Kölner Zoo findet anlässlich des World Earth Day statt. Die Vereinten Nationen erinnern damit daran, wie bedeutend es ist, unseren Planeten zu schützen. Zoos spielen eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung für den Umwelt- und Naturschutz. Die im Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) zusammengeschlossenen Zoos setzen sich aktiv für den Erhalt bedrohter Arten und deren Lebensräume ein. VdZ-Zoos zählten alleine im Jahr 2022 mehr als 42 Millionen Gäste und konnten damit die Besucherzahl weiter steigern. Bildung durch emotionale Wildtiererlebnisse und spezielle Angebote wie z.B. der Kölner KlimaTag sind in VdZ-Mitgliederzoos Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Viele sind ausgezeichnete Orte der UN-Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

