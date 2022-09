Karneball wird verschoben

Die Gründe für die Verschiebung des „Karneballs“ sind vielfältig. Zum einen sorgte der Krieg in der Ukraine, dessen Ausbruch mit dem Vorverkaufsstart des Events zusammenfiel, für Unsicherheit. Zum anderen sorgten die Aussagen diverser Politiker bzgl. neuer Corona-Restriktionen für viele weitere Unwägbarkeiten bei den Jecken. Der Kartenverkauf ist seit dem Beginn der öffentlichen Diskussion zu den Corona-Restriktionen zum erliegen gekommen. Da der Veranstalter für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung bereits Monate im Voraus verbindlichen planen muss und eine große Verantwortung gegenüber Dienstleitern und Künstlern hat, die ohnehin in den letzten zwei Jahren große Einbußen hinnehmen mussten, wurde entschieden das „Jecktakel“ des Jahres auf den 08. Februar 2024 zu verschieben.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können über folgenden Link zurückgegeben werden: my.ticket.io

