Der ProBier-Club hat erstmals die Auszeichnung „Karnevalsbier 2026“ verliehen. Im Rahmen einer besonderen Verkostungsaktion konnten Bierfreunde zwischen ausgewählten Kölsch- und Altbier-Spezialitäten abstimmen. Als Sieger wurde das Mühlen Kölsch aus der Brauerei zur Malzmühle ausgezeichnet. Die offizielle Prämierung fand in der Malzmühle am Heumarkt statt. Zur Wahl standen insgesamt acht Biere: vier Kölsch und vier Altbiere. Das Mühlen Kölsch überzeugte die Teilnehmer mit seinem charakteristischen Geschmack und seiner engen Verbindung zur rheinischen Brauhauskultur.

„Mühlen Kölsch steht wie kaum ein anderes Bier für kölsche Brauhauskultur und gelebte Tradition. Dass Bierfreunde unser Kölsch jetzt zum ersten Karnevalsbier gewählt haben, freut uns deshalb besonders“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager Mühlen Kölsch. Der ProBier-Club wurde 1998 gegründet und gilt als Deutschlands größte Bierkonsumenten-Gemeinschaft. Mit Aktionen wie dem „Bier des Monats“ und „Bier des Jahres“ stellt der Club regelmäßig besondere Biere und Brauereien in den Mittelpunkt. „Mit der neuen Auszeichnung möchten wir die besondere Bierkultur im Rheinland sichtbar machen. Kölsch und Alt stehen für Geselligkeit, Tradition und echte regionale Identität. Genau das wollten wir mit der Wahl zum Karnevalsbier 2026 würdigen“, sagt Oliver Hering vom ProBier-Club.