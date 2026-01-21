Karnevalsempfang der Sparkasse KölnBonn

Mit ihrem traditionellen Kölner Karnevalsempfang hat die Sparkasse KölnBonn am Dienstagabend erneut zahlreiche Gäste in die Wolkenburg eingeladen. Rund 550 Besucherinnen und Besucher feierten gemeinsam mit den Vorständen der Sparkasse KölnBonn in stimmungsvoller Atmosphäre den kölschen Karneval. Aufgrund der weiterhin laufenden Modernisierung der Hauptstelle am Rudolfplatz fand die Traditionsveranstaltung – wie bereits im Vorjahr – in der Wolkenburg statt. Durch den Abend führte Moderator Stephan Henseler, der ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne ankündigte. Rainer Virnich, Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn, hatte das Publikum zuvor „op Kölsch“ begrüßt.

Engagement für Kultur und Brauchtum

Zu den Höhepunkten der Sitzung zählte der Auftritt des Kölner Dreigestirns mit Prinz Niklas I., Bauer Clemens und Jungfrau Aenne. Die Kölner Kult-Bands Bläck Fööss und Höhner sorgten ebenso für Hochstimmung. Zudem begeisterten die Tanzgruppe Kammerkätzchen und Kammerdiener der Alten Kölner KG Schnüsse Tring sowie die Band StadtRand. Unter die feiernden Gäste hatten sich Virnichs Sparkassen-Vorstandskollegen Andreas Dartsch, Cathrin Dauven und Stephan Ortolf gemischt. „Der Karneval ist ein fester Bestandteil der kölschen Identität – und damit auch unserer Sparkasse“, sagte Rainer Virnich, Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn. „Mit unserem Karnevalsempfang möchten wir Menschen zusammenbringen, Traditionen lebendig halten und ein klares Bekenntnis zu unserer Region abgeben.“

× Erweitern Foto: Ludwig Drathen Auftritt der Höhner

Symbolischer Startschuss für Karnevalsausstellung

Der „Karneval in der Wolkenburg“ bildete zugleich den symbolischen Startschuss zur diesjährigen Kölner Karnevalsausstellung der Sparkasse KölnBonn, die erneut in der Filiale Neumarkt zu sehen ist. In diesem Jahr steht sie im Zeichen der 125- jährigen Geschichte der Alten Kölner Karnevalsgesellschaft Schnüsse Tring von 1901 e. V. und lässt die lange Tradition der Gesellschaft lebendig werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 18. Februar 2026 während der üblichen Öffnungszeiten montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr. „Das Engagement für den Karneval ist Teil unseres Selbstverständnisses als regional verwurzeltes Institut, das Verantwortung für Kultur und Brauchtum übernimmt", betont Rainer Virnich. So unterstreicht die Sparkasse KölnBonn mit der Veranstaltung und der Ausstellung einmal mehr ihr Engagement für das kulturelle Brauchtum in der Region.