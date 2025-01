Die traditionelle Kölner Karnevalssitzung der Sparkasse KölnBonn wurde zum zweiten Mal in Folge außerhalb der eigenen Räumlichkeiten abgehalten. Da die Hauptstelle am Rudolfplatz derzeit noch modernisiert wird, fand die Traditionssitzung am 21. Januar 2025 wie im Vorjahr in der Wolkenburg statt.

Rund 550 Gäste feierten dort vor stimmungsvoller Kulisse gemeinsam mit Vorstand Rainer Virnich, der die Gäste op Kösch begrüßte. Aus dem Vorstandsteam vertreten waren außerdem Privatkundenvorständin Sonja Hausmann, Firmenkundenvorstand Stephan Ortolf und das stellvertretende Vorstandsmitglied Cathrin Dauven. Sie alle wurden von der KG Treuer Husar zum Leutnant im Korps à la Suite als Ehrentitel ernannt und erhielten neben Orden auch die Narrenkappen.

× Erweitern Foto: Ludwig Drathen Stephan Henseler (l.), Mitarbeiter der Sparkasse KölnBonn, führt als Moderator durch den Abend. Hier mit den Vorstandsmitgliedern.

Moderator Stephan Henseler führte wie gewohnt souverän durch das Programm und konnte die Höhepunkte des Abends ankündigen, allen voran der Besuch des Kölner Dreigestirns mit Prinz René I., Bauer Michael und Jungfrau Marlis. Die Funky Marys, Brings, das Tanzkorps Treuer Husar, die Brass-Band Knallblech und das Orchester Helmut Blödgen heizten den Gästen ordentlich ein und sorgten für allerbeste Stimmung.

× Erweitern Foto: Ludwig Drathen Brings sorgen für Stimmung

Der Karneval in der Wolkenburg war zugleich der symbolische Startschuss für die traditionelle Kölner Karnevalsausstellung bei der Sparkasse. Die Schau ist wegen der fortdauernden Modernisierung der Hauptstelle in diesem Jahr erneut in der Filiale Neumarkt zu sehen. Die Ausstellung lässt dieses Jahr die hundertjährige Geschichte der Karnevalsgesellschaft Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e. V. Köln lebendig werden und ist bis zum 5. März 2025 zu sehen: montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr.