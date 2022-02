Auch in diesem Jahr gibt es im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) wieder ein tolles Ticketangebot für alle, die an den Karnevalstagen sicher und komfortabel mit Bus und Bahn unterwegs sein möchten: Mit dem VRS-KarnevalsTicket sind Fahrgäste für 25,36 Euro ganze sechs Tage lang mobil: von Weiberfastnacht, 24. Februar, bis einschließlich Veilchendienstag, 01. März 2022, 3 Uhr. Das Ticket, das sich auch prima eignet, um an den Karnevalstagen die schöne Natur in der Region zu erkunden, gilt im VRS-Netz, also auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr zwischen Verkehrsverbund Rhein-Sieg und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRS/VRR) sowie auf Fahrten von und nach Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß sowie in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Ahrweiler und Vulkaneifel.

Wie bisher gibt es das KarnevalsTicket allein auf digitalem Weg. Die Fahrgäste können wählen, ob sie es per Smartphone (HandyTicket) oder als OnlineTicket im Ticketshop der VRS-Verkehrsunternehmen kaufen und dann ausdrucken wollen. Das Ticket gilt für eine Person und beliebig viele Fahrten im genannten Zeitraum. Für die Jecken, die alleine oder in der Gruppe an nur einem Tag unterwegs sind, lohnen sich die 24StundenTickets. Bei diesen gibt es als Handy- oder OnlineTicket fünf Prozent Rabatt. Für die Nutzer*innen von Zeitkarten und Abos wichtig zu wissen: Der Rosenmontag zählt im VRS als Feiertag. Somit gilt das Formel9Ticket am Rosenmontag bereits vor 9 Uhr und die Mitnahmeregelungen der Abotickets gelten ohne zeitliche Einschränkung.

Weitere Infos finden unter: www.vrs.de/tickets/ticketsortiment/karnevalsticket

