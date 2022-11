Was viele Fans seit dem Sommer 2022 kennen und lieben, gibt es im nächsten Jahr einmalig als Live-Event! Der Audible Original Erfolgs-Podcast „Kebekus – was warum wie war“ von Carolin und David Kebekus entert die Bühne. Auf ihrer Reise durch die Jahre 1984 bis heute entsteht die Folge zum Jahr 2022 nun live vor Publikum – am 30.03.2023 im Kölner E-Werk. Fans erleben die beiden Geschwister erstmals gemeinsam auf der Bühne, können ihnen Fragen stellen und hautnah miterleben, was warum wie war.

Darum geht es im Audible Original Podcast: David und Carolin Kebekus sind nicht nur Geschwister, sondern auch beide Comedians. Seit letztem Sommer schildern sie uns in sehr persönlichen Gesprächen, wie sie zu den Menschen wurden, die sie heute sind. Angefangen mit Davids Geburtsjahr, Carolin war damals gerade vier, lassen die beiden Geschwister in jeder Folge jeweils ein Jahr ihres bisherigen gemeinsamen Lebens Revue passieren. Familienfeste und Freibadpommes, gemeinsame Ferien und die erste Liebe, aber auch gesellschaftspolitische Ereignisse wie Tschernobyl und der Mauerfall – „Kebekus – was warum wie war“ steckt voller Wiedererkennungsmomente. In jeder Folge führen die Geschwister persönliche, lustige und intime Gespräche und reisen in die fernere wie kürzere Vergangenheit – mal nachdenklich und mal urkomisch.

Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich

