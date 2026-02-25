KI-Kompetenz für Lehrkräfte in Köln

Künstliche Intelligenz verändert den Schulalltag rasant – doch viele Lehrkräfte stehen vor der Herausforderung, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Laut Bitkom haben zwar bereits mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland KI-Anwendungen im schulischen Kontext genutzt, gleichzeitig fehlen verbindliche Leitlinien, Fortbildungsangebote und eine curriculare Verankerung.* In Nordrhein-Westfalen gehört Künstliche Intelligenz bislang nicht zum verbindlichen Lehrplan. Genau hier setzt das neue Angebot in Köln an.

Mit AI4Teachers Cologne startet das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Kooperation mit NetCologne in dieser Woche ein Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte. Die Partner erweitern die erfolgreiche Bildungsinitiative für Schülerinnen und Schüler – AI4Schools Cologne – damit gezielt um ein Qualifizierungsformat für den pädagogischen Alltag. Ziel ist es, Lehrkräfte dabei zu unterstützen, Künstliche Intelligenz fachlich einzuordnen, Chancen und Grenzen zu bewerten und KI reflektiert im Unterricht einzusetzen.

Weiterbildung dort, wo der Bedarf entsteht

Während die digitale Infrastruktur an Kölner Schulen seit Jahren von NetCologne im Auftrag der Stadt Köln flächendeckend etabliert ist, rückt nun der Kompetenzaufbau bei Lehrkräften stärker in den Fokus. AI4Teachers Cologne knüpft an die Erfahrungen aus den AI4Schools Workshops an, bei denen Schülerinnen und Schüler KI nicht nur anwenden, sondern verstehen lernen. Dieser Ansatz wird nun auf Lehrkräfte übertragen – mit dem Ziel, Orientierung zu geben und pädagogische Handlungssicherheit im Umgang mit KI zu stärken.

Die Workshops richten sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Kölner Schulen. Sie verbinden fachliche Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz mit konkreten Anwendungsbeispielen für den Unterricht. Thematisiert werden unter anderem Funktionsweisen von KI-Systemen, generative KI, didaktische Einsatzmöglichkeiten sowie Fragen zu Verantwortung, Transparenz und Datenschutz. Durchgeführt werden die Workshops von geschulten Fraunhofer-Expertinnen und -Experten.

Fachliche Einordnung aus der Forschung

„Künstliche Intelligenz wird den Bildungsbereich nachhaltig verändern. Mit AI4Teachers übersetzen wir KI-Wissen in konkrete Weiterbildung für Lehrkräfte – praxisnah, verständlich und mit Blick auf den Unterricht“, sagt Dr. Georg Fuchs, Geschäftsfeldleiter Big Data Analytics and Intelligence am Fraunhofer IAIS. „Unser Ziel ist es, Lehrkräfte dabei zu unterstützen, KI nicht nur technisch, sondern auch didaktisch und ethisch einzuordnen.“

Engagement für digitale Bildung in Köln

NetCologne knüpft mit AI4Teachers an ihr langjähriges Engagement für digitale Bildung in Köln an. Seit mehr als 25 Jahren sorgt das Unternehmen im Auftrag der Stadt Köln für die digitale Infrastruktur an Kölner Schulen – von Glasfaseranschlüssen über WLAN bis hin zu IT-Services. „Digitale Bildung endet nicht bei Technik. Entscheidend ist, dass Lehrkräfte neue Technologien souverän bewerten und sinnvoll einsetzen können“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. „Mit AI4Teachers schaffen wir ein Angebot, das genau hier ansetzt und pädagogische Kompetenz stärkt.“

Auch die Stadt Köln sieht AI4Teachers als passende Ergänzung bestehender Angebote zur Medien- und Digitalkompetenz. „Digitale Kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung für zeitgemäße Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Initiativen wie AI4Teachers leisten neben dem Angebot der Stadt einen ergänzenden Beitrag, Lehrkräfte bei dieser Entwicklung praxisnah zu begleiten“, sagt Anne Lena Ritter, Leiterin des Amts für Schulentwicklung der Stadt Köln.

AI4Teachers Cologne umfasst zwei digitale Webinare sowie eine Präsenzveranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen, alle Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden interessierte Lehrkräfte unter netcologne.de/ai4schools

WORKSHOP-Termine:

Donnerstag, 26.02.2026, 17:00 - 18:30 Uhr (digital)

Freitag, 20.03.2026, 09:00 - 16:00 Uhr (Präsenz-Workshop)

Donnerstag, 26.03.2026, 17:00 - 18:30 Uhr (digital)

Über AI4Teachers Cologne

AI4Teachers Cologne ist ein Weiterbildungsangebot vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Kooperation mit NetCologne. Aufbauend auf der erfolgreichen Bildungsinitiative AI4Schools Cologne richtet sich das Format gezielt an Lehrerinnen und Lehrer, die Künstliche Intelligenz im schulischen Kontext fundiert einordnen und reflektiert nutzen möchten. Die Workshops vermitteln praxisnahes Wissen zu Funktionsweise, Chancen und Grenzen von KI sowie konkrete Anwendungsbeispiele für den Unterricht.