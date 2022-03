Der NetCologne Talent Cup bringt seit vielen Jahren junge Talente aus den Fußballvereinen in und um Köln zusammen. Auch in diesem Jahr sind Ballgefühl, Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt. Am 26. Mai 2022 können die jungen Kickerinnen und Kicker ihr Talent unter Beweis stellen. Die ersten 150 Teams sind mit dabei und haben die Chance auf tolle Preise. Vom 07. März bis zum 21. April 2022 können sich Vereine aus der Region mit einem oder mehreren Teams für den NetCologne Talent Cup unter www.netcologne.de/talentcup anmelden. Jedes Team besteht aus insgesamt vier Kindern inklusive Ersatzspieler. Wichtig ist, dass die Team-Mitglieder jeweils aus dem gleichen Jahrgang (2011 oder 2012) sind. Für die Begleitung aller Teams wird je Gruppe eine erwachsene Begleitperson benötigt. Der NetCologne Talentcup findet bereits zum neunten Mal statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Talent Cup mittlerweile schon fest im Terminkalender der Vereine eingeplant sind. Wir sind Fans der kleinen und großen Klubs in der Region und fördern daher mit großer Freude die jungen Sporttalente von morgen“, sagt NetCologne Geschäftsführer Timo von Lepel.

Kicken mit Kasalla

Bei Dribbling, Ball hochhalten, Gleichgewichtsübungen und andere Aufgaben können die jungen Talente ihr Können unter Beweis stellen. In diesem Jahr begleiten die Mitglieder der Band Kasalla als kölsche Energiebündel den NetCologne Talent Cup. Die Kölner Musiker haben sich hierfür bei einem Videodreh in Podolskis Straßenkicker Base bereits mit den Gewinner-Teams aus 2021 an den verschiedenen Geschicklichkeitsübungen probiert. Dabei wurde alles auf Video festgehalten, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich perfekt auf den großen Tag im Mai vorbereiten können. Die Trainingsvideos mit Kasalla sind ab dem 07. März auf der Website abrufbar.

Jeder ist ein Sieger

Mit einem sportlichen Starterpaket schickt NetCologne alle Kinder richtig ausgestattet ins Rennen – denn beim Talent Cup soll neben dem Wettbewerb der Spaß nicht zu kurz kommen. Die besten drei Teams erhalten zusätzlich neben Medaillen eine Spende für die Vereinskasse, nützliches Trainingsequipment und aufregende Hauptpreise für Sportskanonen. Darüber hinaus dürfen sich die besten Kickerinnen und Kicker auf einen tollen Drehtag für den darauffolgenden Talent Cup freuen.

Kölsche Hymnen

Für die richtige Stimmung am Spielfeldrand sorgen die Unterstützer des Cups von Kasalla. Ihre kölschen Lieder zählen in Köln nicht nur an den Karnevalstagen längst zu den Klassikern. Die Jungs freuen sich darauf, einen Tag voller Fußball mit den Pänz aus der Region zu verbringen und den Fußballtalenten persönlich die Gewinnerpreise verleihen zu können. Als Tagesabschluss ist ein exklusives Konzert von Kasalla für die Teilnehmenden des Talent Cups geplant.

Weitere Infos unter: www.netcologne.de/talentcup

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!