Kinderdreigestirn im Zoo

Das aktuelle Kölner Kinderdreigestirn machte gestern seinen Antrittsbesuch im Zoo. Ort des jecken Empfangs war das „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“, wo Zoo-Vorstand Christopher Landsberg Kinderprinz Linus II. (Linus Held), Kinderbauer Jonathan (Jonathan Buse) und Kinderjungfrau Phili (Philomena Jürgens) begrüßte.

Die kleinen Tollitäten konnten in der tropisch-warmen Dschungelhalle mit Tieren aus Mittel- und Südamerika hautnah bei der Fütterung der Goldgelben Löwenäffchen dabei sein und die wuseligen Primaten aus nächster Nähe bestaunen. Zusätzlich zu Gesicht bekamen sie das vor wenigen Wochen neugeborene Junge bei den Zweifinger-Faultieren.

Danach luden die Betreiber des Kölner Riesenrads, die Firma Kipp, die Entourage auf eine Fahrt ein. Das Riesenrad steht momentan auf der Wiese vor dem Zoo-Haupteingang und bietet tolle Blicke auf den China Lights-Lichterparcours und die Kölner Abend-Silhouette.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so tollen jecken Nachwuchs hier begrüßen können. Das tut dem Karneval gut“, so Christopher Landsberg. „Auch der Zoo hat immer ein Herz für den Nachwuchs. In diesem Sinne wünschen wir Euch ganz viel Spaß und eine schöne Session 2026.“

Die Warmhäuser im Zoo – ein heißer Tipp an kalten Tagen!

Das „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ ist einem tropischen Regenwald nachempfunden, in dem sich Tiere frei bewegen. Bewohner sind Faultiere, Goldgelbe Löwenäffchen, Weißkopfsakis, Kugelgürteltiere, Piranhas, Tukan und viele weitere Vogelarten. Gäste gehen unmittelbar neben oder unter den Tieren hindurch. Das Warmhaus mit dem immer dichter werdenden Dschungelbewuchs mit Bromelien, Palmen und Kakaobäumen ist – wie die anderen Zoo-Warmhäuser auch – ein perfekter Ort für warme Augenblicke an kalten Wintertagen.