Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Ein ganz besonderer Kindheitstraum erfüllte sich heute für Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul: Im Rahmen einer feierlichen Präsentation bekam er das erste Serienmodell der Märklin-Lok „Zippo“ im Miniaturformat überreicht. Ihre Jungfernfahrt unternahm die kleine Lokomotive direkt im Anschluss durch die malerische Kaffeehauskulisse der aktuellen Show „Leise rieselt der Schmäh“ in Roncalli’s Apollo Varieté.

„Bereits als Kind habe ich mir eine Märklin-Lok gewünscht, aber nie eine bekommen. Dass ich jetzt sogar eine kleine „Zippo“-Lok in den Händen halte, berührt mich sehr. Noch ein Traum, der übererfüllt wurde“, so Bernhard Paul.

Die kunstvoll gestaltete Lokomotive im Miniaturformat hat ihr reales Vorbild in der Elektrolokomotive 185 537. Diese wurde dem „Erneuerer der Circuskunst“ anlässlich des 50-jährigen Roncalli-Jubiläums von seinem langjährigen Logistikdienstleister gewidmet. Ihren Namen verdankt sie Bernhard Pauls Clownfigur Zippo, mit der er jahrzehntelang in der Roncalli-Manege große Erfolge feierte. Seit August zieht diese besondere Lokomotive den rund 1.000 Meter langen Roncalli-Sonderzug durch Deutschland und Österreich.

Roncalli ist mittlerweile der einzige Circus in Europa, der noch mit dem Zug von Gastspielort zu Gastspielort reist. Bis heute verpackt das Circus-Theater vor jeder Abreise alles, was die rund hundert Künstlerinnen und Künstler sowie Mitarbeitenden für ihren Alltag und ihre Auftritte im Zelt benötigen, in rund 80 nostalgischen Wagen aus der Sammlung von Bernhard Paul. So verbindet Roncalli auf einzigartige Weise Tradition und Nostalgie mit moderner Nachhaltigkeit.

Mit dem Miniaturmodell von Märklin findet die außergewöhnliche Lokomotive nun auch ihren Weg in die Modellbahnwelt.

Jörg Iske, Märklin Marketingleiter: „Sie haben ein Leben lang große Momente geschaffen und Menschen zum Staunen gebracht. Es ist mir eine Ehre, Ihnen mit dieser kunterbunten Zippo Märklin Lok eine Freude zu bereiten. Als Botschafter der Freude wird das exklusive Märklin und Trix H0-Modell die zauberhafte Welt des Circus Roncalli mit Zippo nun auch auf die Schienen kleiner und großer Modelleisenbahner bringen.“

Für Bernhard Paul ist die persönliche Übergabe des ersten Serienmodells ein weiterer besonderer Moment im Jubiläumsjahr. Doch damit nicht genug: Im Anschluss an die Präsentation signierte der Circusdirektor ein weiteres Modell, das pünktlich zur Vorweihnachtszeit – ab Anfang Dezember online über www.catawiki.com – zugunsten der Spendenaktion „Wir helfen e. V.“ versteigert wird.

Die Aktion setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. „Wir helfen“ möchte sie dabei unterstützen, unbeschadet aufzuwachsen und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln.

So verdoppelt sich die Freude an einem außergewöhnlichen Sammlerstück mit dem Engagement für einen guten Zweck.