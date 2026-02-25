Klare Haltung für Köln

„Köln – bunter wird’s nicht.“ Mit diesem klaren Statement bringt Jeannine Michaelsen ihre positive Haltung zur Stadt auf den Punkt. Köln steht für Vielfalt und Offenheit, genau wie die Gaffel-Kampagne „Stimme für Köln“.

Als Moderatorin und Schauspielerin ist Jeannine Michaelsen eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft. Köln ist für sie Lebensmittelpunkt und kreativer Raum zugleich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Jeannine Michaelsen als starke Stimme für Köln gewinnen konnten“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Sie steht für Haltung, Authentizität und eine enge Verbindung zur Stadt und zum Kölsch.“

Mehr als 50 Kölner Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen unterstützen die Kampagne „Stimme für Köln“. Was sie verbindet, ist die gemeinsame Liebe zum Kölsch und zur Stadt Köln. Neu dazugekommen sind Max & Dave, Simon Beeck, Thomas Kessler und Dieter Hennes. Daneben engagieren sich unter anderem Guido Ostrowski, Mareike Marx, Guido Cantz, Carolin Kebekus und Thomas Wagner. Auch zahlreiche Musiker und Bands sind Teil der Kampagne, darunter Björn Heuser, Brings, Kasalla sowie Lugatti & 9ine.