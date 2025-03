Klimaschutz-Projekte Vorbildcharakter gesucht

Die Kreissparkasse Köln hat die Anmeldephase für ihren ersten Nachhaltigkeitspreis verlängert. So haben Vereine und Betriebe aus der Region nun noch bis zum 22. Mai 2025 die Möglichkeit, sich um einen der Preise zu bewerben. Unter dem Motto „Wir gemeinsam fürs Klima“ werden vorbildliche Projekte für den Klimaschutz gesucht und prämiert.

Insgesamt vergibt die Kreissparkasse Köln für Vereine 100.000 Euro Preisgelder sowie für Betriebe Preise im Wert von 84.000 Euro. Über deren Vergabe entscheiden einerseits die Bürgerinnen und Bürger mittels Online-Voting, darüber hinaus werden Projekte durch eine Fachjury prämiert. Bewerbungen, die Vorstellung der zur Wahl stehenden Projekte und die Abstimmung erfolgen unter www.ksk-nachhaltigkeitspreis.de. Die ersten rund 50 für den Wettbewerb gelisteten Projekte sind hier bereits zu finden.

Teilnehmen können gemeinnützige Vereine aus dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis, die eine Maßnahme umsetzen oder planen, welche einen Beitrag zur CO2-Einsparung leistet. Das kann ein Aufforstungsprojekt sein, ein Konzept zur Müllvermeidung bis hin zu einer Photovoltaikanlage, LED-Beleuchtung oder einem Balkonkraftwerk am Vereinsheim. Weitere Beispiele für förderfähige Projekte sind Maßnahmen zur Klimabildung wie Workshops und Weiterbildungen oder Re- und Upcylingideen für eine nachhaltigere Ressourcennutzung.

In jedem der vier Landkreise werden die zehn Projekte mit den meisten Stimmen prämiert und zusätzlich jeweils drei Jurypreise vergeben – insgesamt 52 Auszeichnungen mit Preisgeldern zwischen 1.000 und 5.000 Euro.

Ebenfalls haben Betriebe mit Sitz in einem der vier Landkreise die Möglichkeit, für ihr Engagement um den Klimaschutz ausgezeichnet zu werden. Bewerben können sich Unternehmen, die mit zukunftsweisenden Maßnahmen vor Ort einen Beitrag zur CO2-Einsparung im Betrieb leisten. Durch die Fachjury werden in jedem der vier Landkreise drei Betriebe ausgezeichnet, die ein Kommunikationspaket im Wert von bis zu 10.000 Euro erhalten. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit Kölner Stadt-Anzeiger Medien.

Die Abstimmungsphase für die Vereinspreise beginnt nun am 6. Mai und läuft bis zum 27. Mai. Ganz bewusst bleibt dabei die Bewerbungsphase bis zum 22. Mai offen, so dass Vereine und Betriebe auch kurzentschlossen noch die Möglichkeit haben, ein Projekt einzureichen. Die Jurysitzung findet im Juni statt, und im Sommer schließlich werden die Preisträger ausgezeichnet.