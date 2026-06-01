KöllePally lässt den Tanzbrunnen eskalieren:

Volles Haus, große Emotionen und beste Stimmung: KöllePally hat sich endgültig als kölsche Antwort auf die Darts-WM Ally Pally etabliert. Bei der dritten Auflage zog das Event erstmals ins Theater am Tanzbrunnen um und vergrößerte sich damit deutlich. Rund 1.000 Zuschauer feierten am Samstagabend die Mischung aus hochklassigem Darts, kölscher Unterhaltung und ausgelassener Party.

Veranstaltet wurde KöllePally erneut vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Gaffel, „Let’sPlayDarts“ sowie Deuser Concept. Durch den Abend führte erneut Lukas Wachten. DJ Seppobeats heizte während des Events und auf der Aftershow-Party kräftig ein. Auf nahezu jedem Tisch standen Gaffel-Pittermännchen. Spontane Polonaisen brachten den Tanzbrunnen in Ekstase.

Bekannte Gesichter traten gemeinsam mit den Gewinnern der Vorentscheide aus den Gaffel-Kneipen an. Mit dabei waren Eko Fresh, Ikke Hüftgold, Julie Voyage, Elmar Paulke, Dennis aus Hürth, Mirja Regensburg, Ausbilder Schmidt und KEC-Legende Mirko Lüdemann.

Titelverteidigerin Mirja Regensburg verpasste gemeinsam mit ihrem Teampartner Frederik den historischen dritten Titel in Folge. Neue KöllePally-Champions wurden Ausbilder Schmidt und Laurin Winters. Im Finale setzten sie sich im Best-of-3 gegen Team Dennis aus Hürth durch und entschieden das Match mit einer Doppel 8 für sich.

Für einen der lautesten Momente des Abends sorgte der Kölner Darts-Profi und neue Schirmherr Flo Hempel. Er brachte mit einer 180 (höchstmöglichste Punktzahl, die ein Spieler in einer einzigen Aufnahme erzielen kann) den gesamten Tanzbrunnen zum Toben. Der Profi-Spieler zeigte sich beeindruckt von der Atmosphäre: Noch bei keiner Exhibition oder Darts-Gala habe er eine solche Stimmung erlebt.

Auch abseits der Darts-Scheibe wurde es immer wieder emotional und laut. Ikke Hüftgold, Eko Fresh und Dennis aus Hürth brachten mehrfach extreme Stimmung in den Saal. Im Finale übernahm TV-Kommentator Elmar Paulke spontan das Mikrofon von Lukas Wachten und kommentierte das Endspiel kurzerhand live von der Theke aus.

„KöllePally hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt“, freut sich Michael Vogel, Geschäftsführer des VRS: „Der Umzug in den Tanzbrunnen war der richtige Schritt und die fantastische Stimmung hat gezeigt, welches Potenzial in diesem Event steckt.“

„KöllePally verbindet genau das, was Köln ausmacht: Gemeinschaft, Emotionen, Unterhaltung und kölsche Lebensfreude“, betont Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Die Stimmung im Tanzbrunnen war außergewöhnlich. Man hat gespürt, wie sehr die Menschen dieses Format feiern.“

Neben Ruhm und Titel gewann das Siegerteam ein VRS-Deutschlandticket. Zudem gingen die vom VRS ausgelobten 3.000 Euro für den Gewinner Ausbilder Schmidt an den Karnevalsverein Rot-Weiß Habbelrath.