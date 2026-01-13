KöllePally 2026 steht in den Startlöchern

KöllePally geht 2026 in seine dritte Auflage und verspricht erneut kölsche Stimmung, mitreißenden Dartssport und beste Unterhaltung. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), die Privatbrauerei Gaffel, „Let’sPlayDarts“ sowie Deuser Concept präsentieren auch in diesem Jahr das einzigartige Darts Event, das sich in Köln längst fest etabliert hat. Schon die letzten beiden Ausgaben waren ein voller Erfolg und die Stimmung war genauso emotional aufgeladen wie bei der Darts-WM in London. Das vom VRS initiierte Event hat bewiesen, dass KöllePally die perfekte Antwort auf den Karnevalsblues ist.

VRS Geschäftsführer Michael Vogel: „Wir freuen uns, dass KöllePally nun seine dritte Auflage feiert. Die Resonanz der vergangenen Jahre zeigt, wie beliebt das Event geworden ist und dass Darts mitten ins Herz der Kölnerinnen und Kölner trifft. Auch 2026 wollen wir Dank der tollen Zusammenarbeit mit Gaffel, „Let’sPlayDarts“ sowie der Agentur Deuser Concept ein unvergessliches Erlebnis bieten und mit einem großartigen Programm, prominenten Gästen und spannenden Matches aufwarten.“

„KöllePally bringt genau das zusammen, wofür Gaffel steht: kölsche Lebensfreude, Gemeinschaft und ehrliche Emotionen", sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager von Gaffel. "Wir freuen uns, dass wir dieses Event auch 2026 wieder begleiten und gemeinsam mit dem VRS und allen Partnern ein echtes Highlight für die Stadt auf die Beine stellen.“

Tickets können über die Website www.koellepally.de bestellt werden. Jedes Ticket beinhaltet nicht nur das Hauptevent, sondern auch den Zutritt zur im Anschluss stattfindenden Aftershow-Party. Zudem besteht anlässlich von KöllePally (inkl. Aftershow-Party) die Ticketkooperation „Ticket = Fahrausweis“.

Hochkarätiges Line-up & spannende Matches: Bei KöllePally treten Teams, bestehend aus einem Prominenten und einem Qualifikanten, gegeneinander an. Das Publikum darf sich auch in diesem Jahr wieder auf ein hochkarätiges Line-up freuen. Mit dabei sind Eko Fresh, Ikke Hüftgold, Ausbilder Schmidt, „Dennis aus Hürth“ und Titelverteidigerin Mirja Regensburg. Die letzten drei prominenten Starterplätze werden im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben. Dem Siegerteam winken ein VRS-Deutschland-Jahresticket und für den Prominenten 3.000 Euro für einen guten Zweck seiner Wahl.

Durch den Abend im Theater am Tanzbrunnen führt auch in diesem Jahr Lukas Wachten. Die Schirmherrschaft des Events übernimmt erstmals der Kölner Darts-Profi Flo Hempel, der auch beim ersten Vorentscheid dabei sein wird.

Die Qualifikation: Vorentscheide in Gaffel-Kneipen: Die Mitspieler der Prominenten für das Finale im Theater am Tanzbrunnen werden in mehreren Vorentscheiden ermittelt. Alle Turniere sind bereits ausgebucht, doch Interessierte können sich auf Wartelisten setzen lassen. Diejenigen, die dies tun wollen, sollten jeweils zum Start um 19 Uhr vor Ort sein.

Die Qualifikationstermine:

• 15. Januar, 19 Uhr – Veedel Club (Luxemburger Straße 37, 50674 Köln)

• 05. März, 19 Uhr – Stiefel (Zülpicher Straße 16, 50674 Köln)

• 19. März, 19 Uhr – Gaffel am Dom (Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln)

• 23. April, 19 Uhr – Location wird noch bekannt gegeben

Tickets und alle weiteren Informationen zum Spielmodus und den Abläufen sind auf der offiziellen Website zu finden: www.koellepally.de.

Die Teilnahme am Vorentscheid ist kostenlos. In diesem Jahr wird zudem erstmals ein reiner Frauenplatz ausgespielt, d.h. die Frau, die in allen Qualifikationen die höchste Punktzahl erreicht, erhält automatisch einen Startplatz beim großen Finale am 30. Mai.