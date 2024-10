KöllePally geht in die zweite Runde

Nach seiner erfolgreichen Premiere im Frühjahr dieses Jahres ist KöllePally aus dem Kölner Eventkalender schon nicht mehr wegzudenken. Daher stand für die Veranstalter schnell fest: Das Darts-Turnier soll in die zweite Runde gehen. Inzwischen hat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) gemeinsam mit dem Gloria und mit Unterstützung von Gaffel und LetsPlayDarts die notwendigen Vorbereitungen getroffen und der Termin für das zweite KöllePally steht: Am 05. April 2025 wird das große Finale des Darts-Events stattfinden – wie bei der Premiere auch im Gloria. Acht Prominente werden an die Dartscheibe treten. Jeweils unterstützt von einem/einer Amateur-Darter*in. Diese müssen sich bei einem von drei Ausscheidungsturnieren in einer Kölner Kneipe für den Startplatz auf der Gloria-Bühne qualifizieren. Die Termine für die für alle Interessierten offenen Qualifikationen (jeweils 19 Uhr) stehen bereits fest: 20. März in der Domstube im „Gaffel am Dom“, 26. März in der „Neppeser Gaffelstube“ und am 27. März im „Stiefel“.

× Erweitern Foto: VRS GmbH/Smilla Dankert KöllePally Finale am 06.04.24 - Gutes Auge, starke Nerven: Mario Basler beim Wurf

Moderiert wird der Finalabend am 05. April wieder von Lukas Wachten. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ Seppobeats. Die Siegerin des ersten KöllePally, Comedienne Mirja Regensburg, steht als Titelverteidigerin mit ihrem Partner Frederik Mouritzen als Teilnehmende fest.

Der Vorverkauf für das neue Highlight im Kölner Veranstaltungskalender ist gestartet: Darts-Fans können die Tickets (ab 24,90 Euro) über KölnTicket kaufen. Zudem können Ticketinhaber*innen an der an KöllePally anschließenden „90er-Party“ ohne zusätzliche Kosten teilnehmen. Wer Bock auf Darts hat, sollte sich beeilen: Bei der Premiere waren insbesondere die Sitzplatz-Tickets flugs vergriffen.

Weitere und fortlaufend aktuelle Infos zum Event sowie die Möglichkeit, sich für die Qualifikationsturniere anzumelden, gibt es hier: www.koellepally.de