KöllePally-Spende für „Frauen helfen Frauen e.V.“

Tolle Stimmung, ein spannender Wettkampf und eine Spende für den guten Zweck: die zweite Ausgabe des Darts-Events KöllePally am 05. April 2025 war ein voller Erfolg. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) hatte das Event mit Unterstützung der Gaffel Brauerei, des Gloria, Let’sPlayDarts und Deuser Concept im Jahr 2024 aus der Taufe gehoben und in diesem Jahr fortgesetzt. Nun fand KöllePally 2025 mit der Übergabe des Spendenschecks seinen krönenden Abschluss.

Comedienne Mirja Regensburg konnte den KöllePally-Titel gemeinsam mit ihrem Darts-Partner Frederik Mouritzen verteidigen und durfte auch in diesem Jahr das vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg ausgelobte Preisgeld einem von ihr ausgewählten guten Zweck zukommen lassen. Die Gewinnerin des KöllePally 2025 übergab den symbolischen Scheck jetzt an Claudia Schrimpf vom Vorstand des „Frauen helfen Frauen e.V. Köln“.

„Die beiden Kölner Autonomen Frauenhäuser bedanken sich herzlich für die großzügige Spende von Mirja Regensburg. Wir sind auf Spenden angewiesen und diese kommen den von Gewalt betroffenen Frauen* und ihren Kindern direkt zugute“, so Claudia Schrimpf, Vereinsvorstand Frauen helfen Frauen e.V.

In Köln gibt es aktuell zwei Frauenhäuser, ein drittes ist gerade in der Planungsphase und ist voraussichtlich 2028 bezugsfertig. Die Adressen der Frauenhäuser sind aus Schutzgründen anonym. Durch das sogenannte „Gewalthilfegesetz“, welches in diesem Jahr verabschiedet wurde, wird betroffenen Frauen ein kostenfreier Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung sichergestellt. Damit bildet das Gesetz die Grundlage für ein flächendeckendes, verlässliches Hilfesystem und den Ausbau dort, wo bisher noch Lücken und Mängel bestehen.

Mirja Regensburg betont: „Versprochen ist versprochen – und ich halte Wort! Schon im letzten Jahr habe ich gesagt: Sollte ich wirklich noch einmal das KöllePally gewinnen, geht der Scheck wieder an Frauen helfen Frauen e.V. – und genauso mache ich es auch. Dieser Verein liegt mir besonders am Herzen, weil er Frauen in Not nicht nur Schutz bietet, sondern ihnen echte Perspektiven eröffnet. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, ihre wichtige Arbeit so zu unterstützen.“

Auch VRS-Geschäftsführer Michael Vogel freut sich über den Zweck des diesjährigen Preisgeldes: „Wir freuen uns sehr, dass das KöllePally-Preisgeld erneut einem so wichtigen Projekt zugutekommt. Wir als VRS sind stets darauf bedacht, gemeinnützige Arbeit im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen.“

Zum Hintergrund

Initiiert vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und angelehnt an den Alexandra Palace (kurz „Ally Pally“) in London, in dem die Darts-Weltmeisterschaft stattfindet, haben die Veranstalter das neue Kölner Darts-Event KöllePally getauft. 190 Mitspieler*innen (500 Bewerber*innen hatten ihr Glück versucht) hatten sich bei vier Vorrunden-Turnieren qualifiziert und wurden im Gloria live einem prominenten Team-Kollegen zugelost.

Mit dabei waren in diesem Jahr neben der Gewinnerin Mirja Regensburg Sänger Peter Brings, Moderatorin Shary Reeves, Schauspielerin Janine Kunze, Sportmoderatorin Jana Wosnitza, Kabarettist Dave Davis, Moderatorin Freddie Schürheck und der ehemalige Parasportler Mathias Mester. Moderiert wurde der Abend von Lukas Wachten. Die Tickets für KöllePally waren restlos ausverkauft.

Die dritte Ausgabe des Darts-Turniers findet am 30. Mai 2026, diesmal noch größer und spektakulärer, im Theater am Tanzbrunnen statt. Titelverteidigerin Mirja Regensburg hat bereits ihre erneute Teilnahme zugesagt und die Akquise der prominenten Spielerinnen und Spieler ist in vollem Gange. Der Vorverkauf läuft bereits und Darts-Begeisterte können sich hier: kölnticket schon jetzt ihre Tickets sichern.

Weitere Infos auf www.koellepally.de