Köln erstrahlt in neuem Glanz - jetzt auch digital

Das Lichtermeer über der Kölner Schildergasse und Hohe Straße taucht zwei der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands seit Beginn der Adventszeit in neuen Glanz. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern über den ganzen Winter leuchten die Fußgängerzonen in elegantem Design und erhellt in der dunklen Jahreszeit in die Kölner Innenstadt.

Besonders festlich ist es am Scheitelpunkt von Hohe Straße und Schildergasse, dem Bierbrunnen. Hier erstrahlt der über 12 Meter große Weihnachtsbaum und funkelt im Lichterglanz. Dieses Publikumsmagnet nutzen zahlreiche Besucher für Schnappschüsse und somit lag die Idee nahe, mit einem eigens kreierten Instagram-Filter Weihnachtsgrüße vor Ort in die ganze Welt zu schicken. Wählen können die Nutzer zwischen kölscher, hochdeutscher und englischer Version.

Möglich geworden ist dieses Projekt durch STADTMARKETING KÖLN als Initiator in Zusammenarbeit mit den Kölner Start-up Unternehmen LOLOCO und SW CODE sowie dem Innsbrucker Partner der Winterbeleuchtung MK Illumination.

Diese Aktivitäten zur Stärkung des Handels und der Attraktivität der Kölner Innenstadt spiegelt sich auch im Online Adventskalender Weihnachtszauber.koeln wider, bei dem es täglich einzigartige Gewinne gibt. Die bisherige Resonanz ist hervorragend und bis zum 24. Türchen wird es noch spannende tägliche Überraschungen geben. Auf einem interaktiven Stadtplan informiert der Weihnachtszauber.koeln zusätzlich über Aktionen und Veranstaltungen zur Adventszeit in Köln.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!