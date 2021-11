Köln erstrahlt in neuem Glanz

Dem Stadtmarketing Köln ist es nach der erfolgreichen Pilotierung im vergangenen Jahr auf der Hohe Straße gelungen, sein Konzept der Winterbeleuchtung auch auf der Kölner Schildergasse umzusetzen. Einmalig steht in diesem Jahr zusätzlich zum privaten Budget der Immobilienbesitzer ein Budget von über 200.000 Euro aus dem „Förderprogramm Winterbeleuchtung 2021“ zur Verfügung. Dieses wurde auf Beschluss des Wirtschaftsausschusses der Stadt Köln zur Abmilderung der Corona-Lasten für Einzelhandel und Gastronomie aufgelegt.

Mit städtischen Zuschüssen in Höhe von 300.000 Euro und weiteren 200.000 Euro aus dem Budget der KölnBusiness Wirtschaftsförderung werden die Anschaffung, Erneuerung und der Betrieb einer attraktiven Winterbeleuchtung in den Veedeln und in der City unterstützt. Damit gelingt es, die gesamte Schildergasse auf einer Wegeführung von etwa 400m mit einem Lichtermeer auszustatten. Die neue innovative Winterbeleuchtung löst damit nach über 25 Jahren die traditionelle Ausstattung ab und positioniert eine der meist frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands neu.

Annett Polster, Geschäftsführerin von STADTMARKETING KÖLN und federführend für die Entwicklung der Konzeption, sieht darin eine besondere Signalkraft für die Entwicklung der Kölner Innenstadt: „Alle Akteure haben erkannt, dass der dringende Handlungsbedarf in der Kölner Innenstadt mit einem gemeinsamen Ziel sowie professionellen Strukturen und Konzepten angegangen werden muss. Das Konzept Winterbeleuchtung zeigt erneut deutlich, dass die Privatwirtschaft bereit ist, einen hohen finanziellen Beitrag zur Verfügung zu stellen und jetzt beteiligen sich erstmals auch Politik und Stadtverwaltung.“ Werde diese Entwicklung fortgeführt, sei Köln auf einem guten Weg, sich künftig lokal und überregional zu positionieren, so Polster.

Traditionell wird die Weihnachtsbeleuchtung zum ersten Adventswochenende auf der Schildergasse und Hohe Straße angeschaltet.

