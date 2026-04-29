Köln feiert seinen Mittelstand

Foto v.l.n.r.: Anna Heller (stellv. Vorsitzende DEHOGA), Timo von Lepel (Geschäftsführer NetCologne), Oliver Zillger (Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik), Peter Bruckmann (Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik), Nadine Pick (Spielbrett), Nina Luig (Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt), Frauke Ludowig (Moderatorin), Björn Griesemann (Geschäftsführer der Griesemann Gruppe und Präsident der Blauen Funken), Nicolai Lucks (Kreishandwerksmeister Kreishandwerkerschaft Köln), Jörg Hamel (Geschäftsführer Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln)

Glamour, Emotionen und jede Menge unternehmerischer Stolz: Im historischen Sachsenturm wurden gestern die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs DIE BESTEN 2026 ausgezeichnet. Zum 14. Mal standen Kölner Traditionsbetriebe, kreative Neudenker und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten im Mittelpunkt – gefeiert als die „Helden des Kölner Alltags“. Durch den Abend führte TV-Moderatorin Frauke Ludowig, die rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung durch ein kurzweiliges Programm leitete. Die Keynote wurde von Björn Griesemann, Geschäftsführer der Griesemann Gruppe und Präsident der Blauen Funken gehalten – dem Hausherren des Veranstaltungsortes.

Kleine Betriebe, große Wirkung

Seit nunmehr 14 Jahren würdigt NetCologne gemeinsam mit den Wettbewerbsinitiatoren – DEHOGA Nordrhein, Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln und Kreishandwerkerschaft Köln – sowie mit Unterstützung von KölnBusiness, koeln.de und Radio Köln die Vielfalt und Stärke des Kölner Mittelstands.

Zwischen dem 19. Januar und 31. März konnten die Kölner Bürgerinnen und Bürger ihre Lieblingsbetriebe in den Bereichen Handwerk, Handel und Gastronomie nominieren. Über 500 Unternehmen wurden dabei vorgeschlagen – ein deutliches Zeichen dafür, wie eng Kölns Mittelstand mit seiner Stadt und ihren Menschen verbunden ist.

Expand Foto: NetCologne

„Der Kölner Mittelstand bildet das Fundament unserer Stadt und steht zeitgleich für Tradition und den Mut zur Erneuerung“, betonte Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. „Viele Betriebe sind seit Generationen Teil der Stadtgeschichte. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und machen unsere Stadt lebenswert – genau das macht sie zu den Besten.“

Mit Tradition und Innovationskraft an die Spitze

Nach Auswertung aller Stimmen und der Beurteilung durch die jeweiligen Fachjurys wurden drei Unternehmen zu den Gewinnern von DIE BESTEN 2026 gekürt. Sie überzeugen durch ihre Fähigkeit, Tradition mit Innovation zu verbinden und neue Wege zu gehen, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner 2026:

Gastronomie: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (Nina Luig), überreicht von Anna Heller , stellv. Vorsitzende des DEHOGA Nordrhein e.V.

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (Nina Luig), überreicht von , stellv. Vorsitzende des Einzelhandel: Spielbrett (Nadine Pick), überreicht von Jörg Hamel , Geschäftsführer des Handelsverbands NRW Aachen-Düren-Köln

Spielbrett (Nadine Pick), überreicht von , Geschäftsführer des Handwerk: Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik (Peter Bruckmann/Oliver Zillger), überreicht von Nicolai Lucks, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Köln

Neben einem Preisgeld von 1.000 Euro erhielten die Gewinnerinnen und Gewinner jeweils einen professionellen Imagefilm – zur Präsentation in den sozialen Medien und zur Stärkung ihrer eigenen Marke.

Mittelstand mit Strahlkraft

Der Wettbewerb DIE BESTEN macht deutlich, wie bedeutsam die kleinen und mittleren Betriebe für Köln sind – als Arbeitgeber, Ausbilder und engagierte Gestalter des Stadtlebens. Sie verbinden Tradition und Moderne, Handwerk und Service, Nachhaltigkeit und Wachstum.

„Ob traditionsreicher Händler oder innovatives Handwerksunternehmen – diese Betriebe machen Köln lebens- und liebenswert“, so von Lepel weiter. „Mit DIE BESTEN geben wir ihnen die Bühne, die sie verdienen.“

Informationen zu den Gewinnern:

Kategorie Gastronomie

× Erweitern © NetCologne // Foto: Leonard Küper Foto: v.l. Links: Michele Hanck / Gregor Kuehn / Nina Luig

Gewinnerin: Nina Luig, Köln-Düsseldorfer, KD, Deutsche Rheinschiffahrt

Eine Schifffahrt, die berührt und begeistert

Seit über 200 Jahren prägen die Schiffe der Köln-Düsseldorfer (KD) das Bild des Rheins. Mit einer Flotte von insgesamt 15 Schiffen, von denen mehrere in Köln stationiert sind, bietet das Traditionsunternehmen Panorama-Linientouren, Dinnerfahrten, Events und Partys auf dem Wasser an – immer mit einer Kulisse, die ihresgleichen sucht.

Nina Luig steht seit 2023 an der Spitze der KD. Die erfahrene Gastgeberin aus der 5-SterneHotellerie übernahm die Geschäftsführung mit großer Leidenschaft und dem Anspruch, die lange Tradition des Unternehmens mit frischen Impulsen weiterzuführen. Für sie macht gerade die Verbindung aus Gastronomie und Schifffahrt den besonderen Reiz aus: Das Wasser steht für Erholung, Urlaubsgefühl und emotionale Erlebnisse.

Typische KD-Momente entstehen genau dort – etwa wenn die Sonne hinter dem Kölner Dom untergeht und sich dieses Schauspiel vom Schiff aus beobachten lässt. Solche Augenblicke bleiben im Gedächtnis und machen jede Fahrt einzigartig.

Gleichzeitig setzt die KD konsequent auf Innovation, greift Trends auf und entwickelt ihr Angebot stetig weiter. Nachhaltigkeit spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle wie eine hochwertige Gastronomie und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern.

Im Mittelpunkt steht für Nina Luig jedoch immer das Erlebnis der Gäste. Ihr Ziel ist es, unvergessliche Auszeiten zu schaffen und die KD zu einer echten „Love Brand“ zu entwickeln – einer Marke, die berührt, begeistert und Gäste immer wieder zurück an Bord bringt.

Köln-Düsseldorfer, Frankenwerft 35, 50667 Köln

Kategorie Einzelhandel

× Erweitern © NetCologne / Foto: Leonard Küper Nadine Pick

Gewinnerin: Nadine Pick von Spielbrett

Von der Archäologie zum Brettspiel

Nadine Pick ist mit Gesellschaftsspielen groß geworden – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrer Familie gehörten Spieleabende ganz selbstverständlich zum Alltag. Besonders prägend war auch ein Freund ihres Vaters, ein Oberstudienrat, der Spiele sogar im Unterricht einsetzte. Sein Motto: Lernen mit Spielen. Für Nadine wurde früh klar, dass in Brettspielen weit mehr steckt als bloße Unterhaltung.

Später studierte sie Archäologie. Doch die Verbindung zur Spielewelt riss nicht ab. Neben dem Studium arbeitete sie im Kölner Geschäft „Spielbrett“. „Das war der beste Job überhaupt“, erinnert sie sich. Aus dem Nebenjob wurde schließlich mehr: Nach ihrem Studium blieb sie – und übernahm das Geschäft vor rund 20 Jahren. „Spielbrett“ ist eine feste Größe in der Szene. In diesem Jahr gibt es gleich doppelt Grund zum Feiern: Der Laden wird 40 Jahre alt, Nadine selbst 50. Gerade in schwierigen Zeiten zeigte sich, wie wichtig gemeinsames Spielen sein kann. „Während Corona waren wir die echten Gewinner“, erzählt sie. Mit einem Verkaufsstand erreichte das Geschäft viele Menschen. Die Faszination am gemeinsamen Spielen ist über Corona hinaus geblieben.

Deutschland gilt nicht umsonst als Spieleweltmeister: Kein anderes Land bringt so viele Gesellschaftsspiele hervor. Auch bei „Spielbrett“ spiegelt sich diese Vielfalt wider. Neben aktuellen Neuheiten finden Kundinnen und Kunden hier Second-Hand-Spiele und ein umfangreiches Antiquariat. „Die alten Spiele wecken bei vielen Kindheitserinnerungen“, sagt die Inhaberin.

Das Geschäft hat international großen Zulauf, verschickt Spiele in die ganze Welt und profitiert zugleich von Köln als Touristenstadt. Viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland kommen in den Laden – und nehmen ein Stück Spielkultur mit nach Hause.

Für Nadine Pick ist klar: Spiele verbinden Menschen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Sprache. Und genau das macht ihre Arbeit bis heute so besonders.

Spielbrett, Engelbertstr. 5, 50674 Köln

Kategorie Handwerk

× Erweitern © NetCologne // Foto: Leonard Küper Foto: v.l. Daniela Otto / Peter Bruckmann / Oliver Zillger / Elena Janas / Tristan Langer

Gewinner: Das Team Sehbegleiter

Gesundes Sehen ein Leben lang

Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik ist weit mehr als ein klassisches Optikerfachgeschäft – es ist ein Familienunternehmen mit Tradition, Verantwortung und einem klaren Anspruch. Heute wird das Unternehmen in dritter Generation von Oliver Zillger geführt, während Peter Bruckmann, Sohn des Gründers, weiterhin aktiv mitarbeitet.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Team: Erfahrene Mitarbeiterinnen, von denen einige bereits ihre Ausbildung bei Sehbegleiter begonnen haben, sind dem Unternehmen seit über 20 Jahren verbunden. Sie prägen die Qualität und Kontinuität der Arbeit maßgeblich. Vor sechs Jahren verstärkte zudem Augenoptikmeister Tristan Langer das Team – ein handwerklich ausgesprochen talentierter und fachlich versierter Spezialist. Dieser Erfolg ist das Ergebnis echter Teamarbeit.

Seit der Gründung im Jahr 1954 prägt ein Leitgedanke die Arbeit: gesundes Sehen – ein Leben lang. Denn gutes Sehen ist kein statischer Zustand, sondern verändert sich im Laufe des Lebens. Genau hier setzt Sehbegleiter an. Kundinnen und Kunden werden langfristig begleitet und profitieren von regelmäßigen, umfassenden Augenuntersuchungen – vom Kindesalter bis ins hohe Alter.

Bereits während seines Studiums sammelte Oliver Zillger im Rahmen eines Praxissemesters Erfahrungen bei Sehbegleiter. Als andere Augenoptiker hörten, dass er dort tätig ist, fiel mehrfach die gleiche Reaktion: „Bei Bruckmann kann man etwas lernen. Der ist top.“ Ein Ruf, der über Jahrzehnte gewachsen ist – und bis heute Bestand hat.

Auch Peter Bruckmann steht für fachliche Exzellenz und großes Engagement im Berufsstand. Im Rahmen des 75. Jubiläumskongresses der Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie wurde er 2024 zum Ehrenmitglied ernannt – eine besondere Auszeichnung für seine Verdienste.

Qualität und Innovationsfreude gehen bei Sehbegleiter Hand in Hand. So gehörte das Unternehmen zu den Vorreitern in Köln bei der Einführung sogenannter Nachtlinsen, die über Nacht getragen werden und tagsüber eine Sehhilfe überflüssig machen.

Gleichzeitig endet das Engagement nicht an der Ladentür. Sehbegleiter fühlt sich der Region eng verbunden und unterstützt aktiv lokale Sportveranstaltungen. Für Oliver Zillger steht fest: Familiengeführte Unternehmen sind oft innovativer, mutiger und übernehmen mehr Verantwortung.

Seit über 70 Jahren steht Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik für Verlässlichkeit, Kompetenz und den Blick nach vorn – mit dem Ziel, Menschen ein gesundes Sehen ein Leben lang zu ermöglichen.

Sehbegleiter Bruckmann Augenoptik, Venloer Str. 666, 50827 Köln