Köln Galopp: 04.05. - Benefiz-Renntag

Daher hat die PSD Bank West eG mit ihrer hauseigenen Stiftung „Vereint!“ für diesen Tag eine ganz besondere Spendenaktion ins Leben gerufen. So kann jeder, der mit seiner Pferdewette richtig liegt, seinen Gewinn zugunsten des vielseitigen Kölner Wohnprojekts für Frauen „Haus Rosalie Rendu“ spenden. Dabei zählt jeder noch so kleine Betrag! Die erzielte Spendensumme wird anschließend von der Stiftung „Vereint!“ verdoppelt! Die Gesamtspendensumme wird ab Mitte Mai auf www.psd-vereint.de bekannt gegeben.

Philipp Hein, Geschäftsführer des Kölner Renn-Verein: „Wir sind superglücklich, dass wir gemeinsam mit der PSD Bank West eG und der Stiftung VEREINT! das Format Benefiz-Renntag nach einem Jahr Pause wieder im Kölner Rennkalender etablieren konnten. Neue Ideen und neue Partner innerhalb dieser Zusammenarbeit bringen frische Impulse, mit denen wir hoffentlich wieder soziales Engagement im Kölner Raum unterstützen können.“

Schirmherr Guido Cantz und „Stadtgeklimper“ als besondere Gäste

Besonders freut sich die Genossenschaftsbank, den Fernsehmoderator, Comedian, Kommentator und Buchautor Guido Cantz als Schirmherrn für den Benefiz-Renntag ihrer Stiftung gewonnen zu haben. Denn genau wie der Bank liegt auch Guido Cantz soziales Engagement am Herzen — er setzt sich für verschiedene soziale Projekte ein und unterstützt beispielsweise das Klinikum Leverkusen bei dem Bau der vierten Kinderpalliativstation Deutschlands. Ein wichtiges Projekt, das die Stiftung „Vereint!“ gerne mit 5.000 Euro unterstützt.

Wichtige Spendenaktionen also, die weitere Bausteine einer Erfolgsgeschichte sind: Seit Gründung der Stiftung „Vereint!“ anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums der PSD Bank West eG im Jahr 2022 konnten gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und soziale Projekte mit insgesamt rund 750.000 Euro unterstützt werden.

Bekannt vor allem durch seine spontanen Einlagen ist der Kölner Künstler „Stadtgeklimper“, der sich gerne mit seinem Klavier an öffentlichen Orten niederlässt und spontane Konzerte spielt. Am Sonntag spielt „Stadtgeklimper“ erstmals auf der Kölner Galopprennbahn und wird die Besucher mit seinen Einlagen zwischen den Rennen in den Bann ziehen.

Hier alle Infos im Überblick: Benefiz-Renntag der Stiftung VEREINT! mit Guido Cantz und internationalen Top-Startern auf Gruppe 3 Niveau - Koeln Galopp