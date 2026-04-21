Köln hat entschieden

Am 28. April 2026 findet die durch den Hauptsponsor NetCologne geförderte Preisverleihung „Die Besten 2026“ statt. Mehr als 500 kleine und mittelständische Unternehmen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern nominiert. Die drei Gewinner werden bei der feierlichen Preisverleihung im traditionsreichen Sachsenturm erstmals bekannt gegeben und ausgezeichnet. Wie im letzten Jahr führt RTL-Moderatorin Frauke Ludowig durch das Programm. Die Gewinner werden nach dem 28. April 2026 an dieser Stelle bekannt gegeben.