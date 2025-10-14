„Köln ist Community“, lautet ihr Testimonial über ihre Lieblingsstadt: Hier hält man zusammen, lacht und feiert das Leben mit Kölsch in der Hand. Mit dieser Botschaft sind die YouTuber Max & Dave die neuen Gesichter der Kampagne Stimme für Köln.

Das Duo, das mit Kochkunst, Reisen und Storytelling eine riesige Fangemeinde begeistert, hat in Köln seine kreative Heimat gefunden. Ursprünglich aus Aschaffenburg (Max) und Dave (Siegen) brachte sie die Domstadt zusammen und seitdem hat Köln sie nicht mehr losgelassen.

Expand Foto: Ben Hammer

Heute gehören Max & Dave fest zur Kölner Kreativszene. In ihrem Büro im Belgischen Viertel entstehen Formate, die Millionen begeistern: authentisch, herzlich und mit jeder Menge kölschem Jeföhl.

„Die beiden beweisen, dass Köln ein Lebensgefühl ist“, sagt Sally Halbritter, Produktmanagerin bei Gaffel. „Max & Dave verkörpern Kreativität, Leidenschaft und Gemeinschaft. Genau das möchten wir mit unserer Kampagne vermitteln.“

Die Gaffel-Kampagne Stimme für Köln bringt bekannte Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen, die eines verbindet: ihre Verbundenheit zu Köln und zum Kölsch.

Neben Max & Dave sind unter anderem dabei: FC-Sportdirektor Thomas Kessler, Radio Köln-Sportreporter Guido Ostrowksi, Hänneschen-Intendantin Mareike Marx, Entertainer Guido Cantz, Comedian Johann König, Fußballexperte Thomas Wagner, Moderator Simon Beeck sowie viele Musiker und Bands wie Björn Heuser, Brings, Kasalla und Lugatti & 9ine.