„Köln ist Heimat, FC is Jeföhl – mit Ambitionen und Herzblut bauen wir unsere Zukunft.“ Mit diesem Statement ist Thomas Kessler, Sportdirektor des 1. FC Köln, die neue Stimme für Köln.

Der gebürtige Kölner steht wie kaum ein anderer für die Verbindung von Fußball, Stadt und kölscher Kultur. Als langjähriger Torwart des FC und heutiger Sportdirektor prägt Thomas Kessler die Entwicklung des Vereins maßgeblich. Dabei verbindet er die emotionale Bindung an den Klub mit einer klaren Vision für die Zukunft.

„Mit Thomas Kessler haben wir eine Stimme gewonnen, die sportliche Leidenschaft und kölsches Lebensgefühl vereint“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel. „Er ist tief verwurzelt in unserer Stadt und verkörpert genau das, wofür unsere Kampagne steht: Tradition, Zusammenhalt und den Mut, neue Wege zu gehen.“

Foto: Philipp Brohl

Die Gaffel-Kampagne Stimme für Köln vereint prominente Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens, die ihre Liebe zum Kölsch und zur Stadt Köln gemeinsam haben.

Neben Thomas Kessler sind unter anderem dabei: Radio Köln-Sportreporter Guido Ostrowksi, Hänneschen-Intendantin Mareike Marx, Entertainer Guido Cantz, Comedian Johann König, Fußballexperte Thomas Wagner, Moderator Simon Beeck sowie viele Musiker und Bands wie Björn Heuser, Brings, Kasalla und Lugatti & 9ine.

