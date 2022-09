Köln läuft wieder! Nach zwei Jahren ist der Marathon in der Domstadt zurück! 25.000 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag am Start und haben als Ziel den Dom im Blick. Auch 50 Aktive der Gaffel Lauffreunde sind dabei. Sie starten in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon.

Die größte Laufgruppe Kölns hat sich 2019 gegründet. Die mittlerweile über 400 Läuferinnen und Läufer treffen sich 14-tägig, um am Rhein in verschiedenen Leistungsgruppen zu laufen. Regelmäßig werden auch Events wie der B2B-Run, Brückenlauf, der Kölner Halbmarathon oder der Nachtlauf bestritten. Da in Köln alle Aktivitäten jeck sind, starten viele fantasievoll kostümierte Runner beim Köln Marathon. Bei den Gaffel Lauffreunden ist in diesem Jahr natürlich auch ein stilechter Gaffel am Dom-Köbes dabei:

Thomas Kaiser läuft als Köbes beim Köln Marathon

Ins Leben gerufen wurde das Projekt im Mai 2019 von Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen, selbst ein begeisterter Läufer. „Mit den Gaffel Lauffreunden bringen wir Sport und Spaß optimal zusammen. Unsere Community wächst von Kilometer zu Kilometer, von Kölsch zu Kölsch. Viel schöner aber ist, dass nahezu alle Gründungsmitglieder seit vielen Jahren regelmäßig dabei sind und die neuen Mitstreiter immer wieder an die Hand nehmen und schnell integrieren.“

Mikkeller Running Club kommt aus Kopenhagen

× Erweitern Foto: Gaffel

Auch der Mikkeller Running Club, das Laufprojekt der dänischen Brauerei Mikkeller, ist am Sonntag dabei. Gemeinsam lassen beide Laufgruppen den Marathontag bei einem Finischer-Pittermann im Gaffel am Dom ausklingen. Die enge Freundschaft zur dänischen Brauerei Mikkeller entstand 2018 durch das gemeinsame Brauprojekt Viking Kölsch und hält seitdem an. Gaffel ist regelmäßiger Teilnehmer am Bier-Festival MBCC in Kopenhagen. Das bei Gaffel gebraute Mikkeller Kölsch und Gaffels Fassbrause werden in Mikkeller-Dependancen und Bars auf der ganzen Welt vertrieben.

