Köln tanzt leise und feiert laut

Im Mai wird Köln zur großen Bühne. Gemeinsam mit Mühlen Kölsch entstehen Open-Air-Formate unter freiem Himmel, die auf Überraschung setzen und Menschen unkompliziert zusammenbringen.

Den Auftakt macht am Sonntag, 3. Mai, „Silent Raves x Mühlen Kölsch“ in der Orangerie im Volksgarten. Von 15:00 bis 17:00 Uhr wird hier mit Kopfhörern getanzt. Der Eintritt ist frei, die Drinks kommen von Mühlen Kölsch. Für den Sound sorgen DJ Anna Cainelli (E.P.I.Q.), Danaconda B2B Jezebel (Diskologne) sowie Sadie Zett und Tu Nana. Ergänzt wird das Programm durch die FLINTA DJ Workshop Crew. Für die Veranstaltungen ist die Zahl der Kopfhörer limitiert. Eine Reservierung erfolgt über die Kommentare auf dem Instagram-Kanal @atthebsites.

Am 13. Mai folgt mit „at the b-sites x Mühlen Kölsch“ das nächste Format, diesmal mit Dissy. Die Location wird erst kurzfristig bekannt gegeben. An einem Treffpunkt werden „at the b-sites“-Beutel inklusive Mühlen Kölsch ausgegeben. Von dort aus geht es gemeinsam weiter zur eigentlichen Konzertlocation.

Ein weiteres Highlight folgt am 31. Mai mit dem Konzert der Veedelperlen, der größten Görlband der Welt. Die rund 140 Sängerinnen verbindet kölsche Musik mit modernen Beats. Die Location wird kurzfristig über Social Media kommuniziert.

„Wir wollen Formate unterstützen, die Menschen zusammenbringen und Köln auf neue Weise erlebbar machen. Musik in der Stadt schafft genau diese besonderen Momente: unkompliziert, offen und mittendrin“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager Mühlen Kölsch.