KölnBäder-Spendenübergabe an das Tierheim Köln-Zollstock

Das 8. Kölner Hundeschwimmen zum Ende der Freibadesaison 2022 im Stadionbad war erneut eine gelungene Veranstaltung – mit sehr guter Resonanz trotz durchwachsenen Wetters. Die KölnBäder GmbH hat 906 Hunden und ihren Begleitungen am Sonntag, 18. September, wieder viel Vergnügen bereitet. Eine Wiederholung der Veranstaltung ist für 2023 bereits fest eingeplant. Am 14. November konnte nun Claudia Heckmann, die Geschäftsführerin der KölnBäder GmbH, symbolisch den Scheck in Höhe von 1.000 Euro an Petra Gerigk, Tierheimleiterin am Konrad Adenauer Tierheim Köln-Zollstock, übergeben. Alfons, der junge Dogo Argentino und auch Hundeschwimmen-Teilnehmer, sorgte bei der Scheckübergabe für eine ausgelassene Stimmung.

