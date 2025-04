Kölner Europagespräche im Domforum

In der neuen europäischen Kommission gibt es erstmals einen Verteidigungskommissar. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges und nach der US-Wahl stellt sich drängend die Frage: Bleibt Europa in Bezug auf seine Verteidigung von den USA abhängig oder gibt es Fortschritte in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Welche Bedrohungen sind denkbar und welche Verteidigungsfähigkeiten sind sinnvoll und mehrheitsfähig?

Mit Expert*innen aus Wissenschaft und Politik wird Europas Rolle in einer Welt der neuen Konflikte und Machtverschiebungen diskutiert. Wie wehrhaft ist Europa und wie verhält sich Deutschland als europäisches Schwergewicht im Jahr der Bundestagswahl?

„Kölner Europagespräche“ im Rahmen der Europawoche, am Dienstag, den 6. Mai 2025, von 19:30-21:15 Uhr im DOMFORUM, Domkloster 3, Köln

Impulsvortrag Prof. Dr. Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München

Anschließend moderierte Diskussion mit weiteren Expert:innen

Malgorzata Burek, M.A., Fachübersetzerin für Recht und Wirtschaft

Prof. Dr. Carlo Masala

Dr. Anja Thomas, Assistant Professor, Universität Lille; Visiting fellow European University Institute

Moderation: Dr. Ralf Hell, Inhaber der Agentur pro-fundus consulting & coaching und Mitglied im Team Europe Direct der Europäischen Kommission

Eine Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.

× Erweitern Foto: Katholisches Bildungswerk Köln

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski, bei der Veranstaltung anwesend sein.

Die „Kölner Europagespräche 2025“ werden von der Landesinitiative Europa-Schecks des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.“

Die Veranstaltung wird seit 15 Jahren jährlich zum Europatag von folgenden Kooperationspartnern ausgerichtet: