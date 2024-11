15.000 Euro Preisgeld für Kölns kreativste Winterideen: KölnBusiness startet „Kölner Gastrowinter“

Mit dem neuen Wettbewerb „Kölner Gastrowinter“ unterstützt KölnBusiness die lokale Gastronomieszene und lädt alle Gastronom*innen der Stadt ein, ihre kreativsten winterlichen Ideen zu präsentieren – von festlicher Dekoration über besondere Getränke bis hin zu stimmungsvollen Events. Insgesamt stehen 15.000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung. Gastronom*innen können sich ab sofort bis zum 2. Dezember zum Wettbewerb anmelden. Kurz danach sind die Kölner*innen aufgerufen, online für ihre Favoriten abzustimmen und so die Gastro-Szene aktiv zu unterstützen.

Die Gastronomie in Köln ist für viele Gäste unverzichtbar, doch immer mehr Unternehmen stehen aktuell unter wirtschaftlichem Druck. Um den Standort zu stärken und die Kreativität der Branche in einer der umsatzstärksten Zeiten des Jahres sichtbar zu machen, hat die KölnBusiness Wirtschaftsförderung den Wettbewerb „Kölner Gastrowinter“ ins Leben gerufen.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen kreative winterliche Angebote in drei Kategorien, in denen sich Gastronomiebetriebe bewerben können. Die Kategorien sind:

• Winter-Dekoration: Wer hat das schönste, stimmungsvollste Ambiente geschaffen?

• Winter-Getränk: Welches besondere Getränk überzeugt durch seine Kreativität, seinen Geschmack und sein Aussehen?

• Winter-Event: Ob hausinterner Weihnachtsmarkt oder stimmungsvolle Themenabende - welches Event verzaubert die Gäste? Die drei Beiträge mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie werden mit Preisgeldern zwischen 1.000 und 2.500 Euro belohnt.

„Kölner Gastrowinter“: So funktioniert die Teilnahme

Die Teilnahme am Wettbewerb ist einfach: Gastronom*innen können ihre Winter-Highlights bis einschließlich 2. Dezember 2024 online unter www.koeln.business/gastrowinter und mit einer kurzen Beschreibung einreichen.

Die teilnehmenden Betriebe werden anschließend auf der Website von KölnBusiness präsentiert. Die Gäste können ab dem 4. Dezember bis zum Jahresende für ihre Favoriten abstimmen. Außerdem unterstützt KölnBusiness die teilnehmenden Gastronom*innen mit Werbemitteln zur Promotion des Wettbewerbs. Die Gewinnerbekanntgabe findet im Januar statt.

„Gerade in der Adventszeit sorgt die Gastronomie für besonders schöne Momente. Deshalb wollen wir mit unserem Wettbewerb dieser Branche eine Bühne bieten und die Kreativität und das Engagement zeigen. Denn Restaurants, Kneipen und Cafés machen unsere Stadt so lebendig. Und in dieser herausfordernden Zeit mit steigenden Kosten und Fachkräftemangel wollen wir Gastronominnen und Gastronomen aktiv zu unterstützen und ein positives Zeichen für sie setzen“ so Steffen Eggebrecht, Geschäftsbereichsleiter Einzelhandel, Gastronomie und Citymanagement der KölnBusiness Wirtschaftsförderung.

KölnBusiness: Services für die Kölner Gastronomie KölnBusiness setzt sich kontinuierlich für die Stärkung der lokalen Gastronomieszene ein und bietet umfangreiche Services: von der Vermittlung von Gewerbeflächen über Unterstützung bei der Neugründung bis zur Vernetzung mit lokalen Behörden und Partnern.

Alle weiteren Infos unter: www.koeln.business/gastro-wettbewerb-2024