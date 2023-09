Kölner Haie und go.Rheinland werden Partner

Vor neun Monaten wurde der Nahverkehr Rheinland, den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und Aachener Verkehrsverbund (AVV) 2008 gemeinsam gegründet hatten, um den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Region zu organisieren, in die neue Dachmarke „go.Rheinland“ überführt. Um das Engagement für die Region zu verdeutlichen und den Bekanntheitsgrad der neuen Marke weiter zu stärken, hat sich go.Rheinland nun einen sportlichen Partner an seine Seite geholt: die Kölner Haie. Der achtfache deutsche Eishockeymeister gehört zu den beliebtesten Sportclubs im Rheinland und trägt seine Heimspiele in der Lanxess Arena und damit in unmittelbarer Nachbarschaft des Firmensitzes von go.Rheinland aus. In der zurückliegenden Saison waren die Haie mit durchschnittlich 14.286 Zuschauern pro Spiel der Eishockeyclub mit dem europaweit zweithöchsten Zuschauerschnitt.

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit den Kölner Haien und wünschen ihnen für die Mitte September startende Saison viel Erfolg. Durch unseren Umzug nach Deutz sind wir der Heimstätte der Haie noch nähergekommen, da lag eine Partnerschaft nahe. Bei all unseren Aktivitäten stehen die Fahrgäste im Fokus, bei den Aktivitäten der Kölner Haie sind es die Eishockeyfans. Ihnen möchten wir im Sinne der klimafreundlicheren öffentlichen Mobilität ein leistungsfähiges, attraktives Angebot machen und sie von den Vorteilen der öffentlichen Mobilität überzeugen“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober.

„Nachhaltigkeit und klimafreundliche Mobilität spielen bei uns eine immer wichtigere Rolle. Daher freuen wir uns sehr über die neue Partnerschaft mit go.Rheinland. Über die Hälfte unserer Fans und Mitarbeiter nutzen bereits die Möglichkeit des öffentlichen Nahverkehrs, um zu unseren Heimspielen oder unserem Haie-Zentrum zu kommen. Dies möchten wir in Zusammenarbeit mit go.Rheinland in Zukunft weiter ausbauen“, erklärt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Für go.Rheinland und die Kölner Haie hat die umweltfreundliche Mobilität einen sehr hohen Stellenwert. So gelten die Eintrittskarten zu den Heimspielen der Kölner Haie schon seit vielen Jahren als Fahrausweise im VRS-Gebiet, zudem schmückt das go.Rheinland-Logo ab der diesjährigen Saison die Rückseite der Eintrittskarte. Ebenfalls hat go.Rheinland im Zuge der neuen Kooperation die Patenschaft für den neuen Haie-Stürmer Tim Wohlgemuth übernommen. Nach Stationen beim ERC Ingolstadt und bei den Adler Mannheim läuft der deutsche Nationalspieler ab dieser Saison für die Kölner Haie auf. Der in Landsberg am Lech geborene Angreifer lebt seit einigen Monaten in Köln und hat die Stadt und das Umland bereits mit dem öffentlichen Verkehr erkundet. „Klimafreundliche und nachhaltige Mobilität liegt mir am Herzen, daher nutze ich, wenn möglich, Bus und Bahn, um in der Stadt und im Rheinland unterwegs zu sein“, erklärt der neue Haie-Stürmer.

