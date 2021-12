Kölner Schreibschule für Jugendliche 2022

Wer Freude am literarischen Schreiben hat, ist bei der Schreibschule für Jugendliche der SK Stiftung Kultur gut aufgehoben. An fünf über das Jahr verteilten Wochenenden lernen junge Autoren im Alter zwischen 15 und 20 Jahren unter der Anleitung des Schriftstellers Patrick Findeis, worauf es bei einem spannenden Roman oder einer Kurzgeschichte ankommt, wie man Stimmungen erzeugt, Spannung aufbaut oder interessante Figuren entwickelt.

An den Workshop-Wochenenden und während der restlichen Zeit des Jahres arbeiten die Autorinnen und Autoren an eigenen Texten, die in der Gruppe vorgelesen und diskutiert werden. So erfahren die Teilnehmer, welche Gedanken, Bilder und Gefühle ihre Worte in den Köpfen von Zuhörern auslösen.

Jeder Autor wird individuell betreut und bekommt wertvolle Tipps zur Überarbeitung der eigenen Texte. Show, don’t tell! Am Ende des Schreibschuljahres werden die Abschlussarbeiten in einer öffentlichen Lesung vorgestellt.

Außerdem: Beschäftigung mit wichtigen Autoren und ihren Werken sowie unterschiedlichen literarischen Genres von der Kurzgeschichte bis zum Drehbuch.

Interessierte können sich bis zum 31. Januar 2022 mit eigenen Texten bei der SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln, E-Mail: schroeter@sk-kultur.de bewerben: Gedichte, Kurzgeschichten, aber auch Auszüge aus Romanen, aus Fanfiction, Drehbüchern oder Theaterstücken (maximal 3 Din-A-4-Seiten) können eingereicht werden.

Weitere Informationen unter: www.sk-kultur.de/schreibschule

