Kölner Zoo erhält IHK-Auszeichnung

Der Kölner Zoo ist für herausragende Leistungen in der Tierpfleger-Ausbildung ausgezeichnet worden. Urszula Bakowski, Ausbildungsberaterin der Industrie- und Handelskammer Köln, überreichte Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg, Vorstände des Kölner Zoos, heute stellvertretend die entsprechende Urkunde.

Der Zoo erhielt die Würdigung, da Mitarbeiterin Dana Schneider ihre Ausbildung zur Tierpflegerin mit NRW-weiter Bestnote abgeschlossen hat. „Das ist eine tolle Bestätigung für uns als Ausbilder“, so Pagel und Landsberg. „Wir haben den Anspruch, unsere Tiere bestmöglich zu halten. Also muss auch unsere Ausbildung optimal sein. Wir freuen uns, dass die IHK-Auszeichnung dies belegt. Es ist wichtig, dass wir in dem ebenso spannenden wie anspruchsvollen Berufsbild Tierpfleger für erstklassigen Nachwuchs sorgen.“

Dana Schneider, 21, wurde nach ihrer Ausbildung fest im Kölner Zoo angestellt. Sie arbeitet in der Terrarien-Abteilung des Aquariums im Team um den dortigen Kurator Prof. Dr. Thomas Ziegler. Ihre dreijährige Ausbildung, die im Zoo vom dafür zuständigen Kurator Bernd Marcordes koordiniert wird, war sehr facettenreich. Teil der Ausbildungsstrategie des Zoos ist es, seine Nachwuchskräfte möglichst breit und mit tiefen Einblicken auf den Beruf des Tierpflegers vorzubereiten. So durchläuft jeder Azubi innerhalb seiner Lehrzeit für einen bestimmten Zeitraum jede der insgesamt 15 Reviere des Zoos – vom Menschaffenhaus und dem Elefantenpark bis zu Insektarium und Fasanerie. Die Azubis lernen somit nicht nur unterschiedlichste Spezies kennen, sondern werden auch in ihrer Flexibilität und im sozialen Umgang mit immer anderen Kollegen trainiert.

Für Auszubildende, die sich für das Berufsfeld Tierpflege entscheiden, ist dieser Abwechslungsreichtum oftmals ausschlaggebend. Auch das immer breiter werdende Artenschutz-Engagement von Zoos mit internationalen Kooperationen und Forschungsvorhaben macht die Arbeit des Tierpflegers für junge Menschen zur sinnvollen und nachhaltigen Aufgabe.

