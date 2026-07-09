Kölner Zoo hat neuen Aufsichtsrat

Im Bild zu sehen von links: Robert Schallehn, Ursula Heinen-Esser, Christopher Landsberg, Prof. Theo B. Pagel, Andrea Schröder, Marion Pfeiffer, Monika Assenmacher, Anja Corvin, Lea Verse, William Wolfgramm

Die AG Zoologischer Garten Köln hat einen neuen Aufsichtsrat. Dieser wurde gestern in der Hauptversammlung bestätigt. Vorsitzender des neuen, neunköpfigen Gremiums ist Robert Schallehn (Grüne), Mitglied des Kölner Stadtrats.

Er folgt auf Dr. Ralf Unna (Grüne), der das Amt seit 2021 innehatte und inzwischen aus dem Rat der Stadt Köln ausgeschieden ist.

Zur Ersten Stellvertreterin wurde Lea Verse (SPD) gewählt. Die Wahl von Herrn Schallehn und Frau Verse war jeweils einstimmig. Zweite Stellvertreterin ist Frau Monika Assenmacher als Arbeitnehmervertreterin (AN). Sie wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind: Anja Corvin (Grüne), Ursula Heinen-Esser (CDU), Marion Pfeiffer (AN), Andrea Schröder (Linke), William Wolfgramm (Beigeordneter) und Peter Zwanzger (AN).

Aus dem Aufsichtsrats-Amt ausgeschieden sind: Anne Henk-Hollstein (CDU), Erika Oedingen (SPD) und Dr. Ralf Unna.

Dr. Ralf Unna, Tierarzt: „Aufsichtsrat und Zoo-Vorstand blicken auf erfolgreiche vergangene fünf Jahre zurück. In dieser Zeit haben wir gemeinsam viele wichtige Entscheidungen für eine gute Zoo-Zukunft getroffen. Ich verlasse dieses Amt mit viel Freude und genauso viel Wehmut. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, den beiden Zoo-Vorständen Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zoos danke ich für die jederzeit gute Zusammenarbeit.“

Diplom-Biologe Robert Schallehn: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und danke für das Vertrauen. Ich bin zuversichtlich, dass der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat den erfolgreichen Weg, den der Kölner Zoo unter der Leitung von Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg seit vielen Jahren beschreitet, auch weiterhin tatkräftig unterstützen wird.“