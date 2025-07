Kölner Zoo zeigt Medical Training mit Elefantenbulle „Tarak“

Der Kölner Zoo führt ab sofort ein öffentliches Medical Training mit dem Asiatischen Elefantenbullen „Tarak“ durch. Das neue Angebot ist Teil der zahlreichen kommentierten Tiertrainings, die der Zoo seinen Gästen bietet. Die Einheiten mit dem 4,3 Tonnen schweren Kölner Zuchtbullen „Tarak“ dienen mehreren Zwecken: Sie sind zum einen Beschäftigungs- und Fitnessprogramm.

Zum anderen bieten sie den Kölner Elefantenpflegerinnen und -pflegern die Chance, „Tarak“ durch ein Gitter geschützt aus nächster Nähe auf Gesundheitsaspekte hin zu checken – z.B. durch Haut-, Fuß- oder Zahnkontrolle. Fürsorge XXL, sozusagen! Zudem erlernt „Tarak“ mittels Futterbelohnung bestimmte Kommandos, die bei regelmäßigen Routineuntersuchungen nützlich sind und ihn insgesamt besser steuerbar machen.

Last but not least erfahren die Zoo-Gäste bei den kommentierten Trainings jede Menge Wissenswertes über Asiatische Elefanten sowie ihre Haltung hier in Köln – und sehen dabei aus nächster Nähe, wie „Tarak“ z.B. die Ohren herausstreckt, die Beine anhebt oder sich ins Maul schauen lässt.

Wichtigstes Trainings-Werkzeug für die Tierpfleger ist das Target. Der einfache Bambusstab ist letztendlich der verlängerte Arm des Pflegers. Durch positive Verstärkung – ein Pfiff und Belohnung mit Futter – werden die Tiere dazu gebracht, Fuß, Kopf, Ohr oder Hinterteil auf das Target auszurichten. Auf diese Weise können die Pfleger die aufwendige Fußpflege durchführen, Blut abnehmen oder Salben und Injektionen verabreichen.

Besondere Einblicke auf einen Elefantenbullen

Das öffentliche Training des Bullen findet täglich um 15.15 Uhr statt (Ausnahmen möglich). Treffpunkt für Zoo-Gäste ist der hintere Bereich der Elefantenanlage gegenüber des Geheges für die Roten Pandas. Das Training dauert ca. 20 Minuten. Während ein Tierpfleger „Tarak“ trainiert, kommentiert ein Kollege das Geschehen und steht auch für Fragen bereit. Zoo-Gäste kommen dabei bis auf ca. 5 Meter an „Tarak“ heran.

11 Elefanten leben momentan im Kölner Elefantenpark. Jüngster Neuzugang ist der am 7. März geborene Bulle „Taro“, erster Nachwuchs von „Tarak“. Mit mehr als 2 Hektar ist die Anlage eine der größten ihrer Art in ganz Europa. Hier leben die Tiere in ihrem natürlichen Herden- und Sozialverband.

Der Kölner Elefantenpark ist unterteilt in einen Bullenbereich und ein Areal für Kühe. Ausgewachsene Männchen leben einzelgängerisch oder in kleinen Bullengruppen. Kühe leben in der Herde zusammen.

In jeweils eigenen Bullen-Séparées leben: Zuchtbulle „Tarak“ und Alt-Bulle „Bindu“.

Den Kuhbereich teilen sich: Leitkuh „Kreeblamduan“, Kuh „Shu Thu Zar“ mit Tochter „Leev Ma Rie“, Kuh „Marlar“ mit Sohn „Taro“, Kuh „Bindi“ mit Tochter „Sarinya“ sowie die Kühe „Laongdaw“ und „Tong Koon“.

Der Kölner Zoo praktiziert die Protected Contact-Methode, bei der es keinen direkten Kontakt zwischen Elefant und Pfleger gibt. Immer mehr Zoos stellen nach Kölner Vorbild auf diese Haltungsform um.

„Tarak“ – der Kölner Zuchtbulle