Kölns größter Solarpark

Ein weiterer Meilenstein für die Energiewende in Köln: Die RheinEnergie hat im Stadtteil Rondorf den bislang größten Solarpark der Stadt in Betrieb genommen. Mit der feierlichen Inbetriebnahme des Solarparks setzt die RheinEnergie ein sichtbares Zeichen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in ihrer Heimatstadt. Gemeinsam nahmen Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG, und William Wolfgramm, Beigeordneter für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften der Stadt Köln, die Anlage symbolisch in Betrieb.

Der Solarpark liegt im Kölner Stadtteil Rondorf entlang der A555. Er verfügt über eine Leistung von 10,5 Megawatt-Peak (MWp) und kann rechnerisch rund 3.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Er ist nach der Anlage in Köln-Weiden die zweite große Freiflächen-Photovoltaikanlage, die die RheinEnergie auf Kölner Stadtgebiet realisiert hat. Gemessen an der installierten Leistung ist der Solarpark derzeit der größte Solarpark Kölns.

Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG: „Mit dem Solarpark Rondorf bringen wir die Energiewende in unserer Heimatstadt ganz konkret voran. Die neue Anlage ist nicht nur der größte Solarpark Kölns, sondern kann rechnerisch auch rund 3.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Das Projekt macht den Ausbau erneuerbarer Energien für die Kölnerinnen und Kölner unmittelbar sichtbar und zeigt zugleich, wie eng die RheinEnergie und die Stadt Köln bei der Transformation der Energieversorgung zusammenarbeiten. Für uns geht es dabei aber um mehr als den reinen Ausbau erneuerbarer Energien: Entscheidend ist, dass wir Erzeugung, Netze, Speicher und Verbrauch intelligent miteinander verbinden. Nur so schaffen wir eine Energieversorgung, die klimafreundlich und zugleich wirtschaftlich ist. Genau darin liegt unsere Stärke als integriertes Energieunternehmen.“

William Wolfgramm, Beigeordneter für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften der Stadt Köln: „Der Solarpark Rondorf ist ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung und ein starkes Beispiel dafür, wie die Energiewende vor Ort konkret umgesetzt werden kann. Gerade in einer dicht bebauten Stadt wie Köln müssen wir geeignete Flächen verantwortungsvoll nutzen und vorhandene Potenziale konsequent erschließen. Mit Projekten wie diesem bringen wir unsere Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität weiter voran.“

RheinEnergie bringt aktuell 50 Megawatt PV-Leistung auf den Weg

50 Megawatt neue Photovoltaikleistung auf den Weg. Weitere große Freiflächenprojekte mit insgesamt mehr als 40 Megawatt befinden sich in Prüfung und Entwicklung. Der Solarpark Rondorf steht zugleich für die lokale Verankerung und das überregionale Wachstum der RheinEnergie. Das Unternehmen entwickelt und realisiert seit vielen Jahren Freiflächen-Solaranlagen in ganz Deutschland. In Köln macht die neue Anlage nun unmittelbar sichtbar, wie die RheinEnergie in die Energieversorgung der Zukunft investiert und die Transformation in ihrer Heimatstadt vorantreibt.

Ausbau erneuerbarer Energien im Gesamtsystem

In den kommenden Jahren will die RheinEnergie den Ausbau von bis zu 600 Megawatt erneuerbarer Energien ermöglichen. Dazu gehören eigene Erzeugungsanlagen ebenso wie Lösungen für Kundinnen und Kunden. Neben der Photovoltaik investiert das Unternehmen unter anderem in Windenergie und Batteriespeicher. Das Photovoltaikgeschäft reicht dabei von eigenen Freiflächenanlagen über Angebote für private Haushalte bis hin zu komplexen Energielösungen für Gewerbe- und Industriekunden, die Wohnungswirtschaft und Stadtwerke. Auf diese Weise verbindet die RheinEnergie ihre lokale Stärke in Köln mit einem wachsenden bundesweiten Geschäft rund um erneuerbare Energien.